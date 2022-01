Senat USA blisko porozumienia ws. ustawy o sankcjach na Rosję

fot. mark reinstein / / Reuters

Amerykańscy senatorowie są bardzo bliscy osiągnięcia porozumienia w sprawie ustawy, która nakładałaby sankcje na Rosję za jej działania na Ukrainie. Ustawa zakładałaby wprowadzenie w życie pewnych środków, które mogłyby zacząć obowiązywać przed jakąkolwiek ewentualną inwazją Moskwy na Ukrainę - powiedziało w niedzielę dwóch senatorów.

Senatorowie Bob Menendez, demokratyczny przewodniczący senackiej komisji spraw zagranicznych i republikanin James Risch przyznali, iż mają nadzieję, że w tym tygodniu posuną się naprzód w sprawie ustawy o sankcjach wobec Rosji.

"Powiedziałbym, że jesteśmy bardzo blisko celu" - powiedział Menendez w programie CNN "State of the Union". Podkreślił, że w amerykańskim Senacie istnieje silna, ponadpartyjna determinacja, by wesprzeć Ukrainę i ukarać Rosję, jeśli zaatakuje swojego zachodniego sąsiada. Zapytany, czy w tym tygodniu dojdzie do porozumienia obu partii, powiedział: "Wierzę, że to osiągniemy".

Według senatorów ustawa byłaby wymierzona w najważniejsze rosyjskie banki i rosyjski dług państwowy, a także zapewniałaby większą pomoc wojskową USA dla Ukrainy.

Menendez podkreślił, że niektóre z sankcji, zawarte w ustawie, mogą wejść w życie przed jakąkolwiek inwazją z powodu tego, co zrobiła już Rosja, w tym cyberataków na Ukrainę i wysiłków na rzecz wewnętrznego osłabienia ukraińskiego rządu.

Obaj senatorowie przyznali, że nadal istnieją obszary niezgody między obiema partiami, zwłaszcza w kwestii nałożenia sankcji na gazociąg Nord Stream 2. "Pracujemy nad tym. Myślę, że to będzie ostatnie skrzyżowanie w kształcie litery T, a potem dotrzemy do mety" – powiedział Risch. (PAP)

zm/