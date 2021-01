Senat Berlina ogranicza przemieszczanie się mieszkańców poza granice miasta

Regulator rynku leków w Szwajcarii zatwierdził szczepionkę Moderny

Szwajcarski regulator rynku leków Swissmedic poinformował we wtorek, że zatwierdził szczepionkę firmy Moderna Inc przeciwko Covid-19, po wcześniejszym dopuszczeniu preparatu Pfizer-BioNTech. Do końca lutego Szwajcarzy pozyskają 1,5 mln dawek szczepionek od tych firm.