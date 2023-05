Senackie komisje odrzuciły ustawę o elektrowniach szczytowo-pompowych

Rząd zapowiada miliardowe inwestycje w energetykę do 2040 roku Modernizacja polskiej energetyki jest konieczna. Do 2040 r. trzeba będzie zainwestować w nowe źródła wytwarzania około 726 mld zł, zaś wydatki na ten cel do 2030 r. są planowane na 260 mld zł i w 90 proc. mają one pokrycie w m.in. mechanizmach wsparcia - poinformował w środę posłów wiceminister klimatu i środowiska Adam Guibourgé-Czetwertyński.