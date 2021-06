Semeniuk: Musimy mieć rezerwę budżetową dla firm na potencjalny lockdown

/ Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Musimy mieć rezerwę budżetową, która posłuży do pomocy przedsiębiorcom w potencjalnym lockdownie i zrobić wszystko, by obostrzenia i zamknięcia były na jak najmniejszą skalę - powiedziała w środę wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Zdaniem Semeniuk, która w środę była gościem Programu 1 Polskiego Radia, nie można wykluczyć wzrostu zakażeń koronawirusem jesienią. "Nie możemy wykluczać scenariusza, który dziś obserwujemy w Wielkiej Brytanii czy Rosji" - powiedziała.

Wiceminister zapytana, czy będzie w Polsce kolejny lockdown, powiedziała: "To są bardzo ciężkie pytania i trudne decyzje". "Musimy mieć rezerwę budżetową, która posłuży do pomocy przedsiębiorcom w potencjalnym lockdownie i zrobić wszystko, aby te obostrzenia i zamknięcia były na jak najmniejszą skalę" - stwierdziła Semeniuk. Jak dodała, "narodowy program szczepień idzie do przodu, rozwija się, mamy nadzieję, że pozwoli zachować nam stabilność epidemiczną w kraju".

We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że istnieje prawdopodobieństwo, iż czwarta fala pandemii pojawi się w drugiej połowie sierpnia. Musimy przyzwyczaić się do noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych - stwierdził szef resortu zdrowia.

Ponadto Niedzielski zaznaczył, że musimy się przyzwyczaić do tego, że koronawirus pozostanie w naszym otoczeniu, ale chorobę COVID-19 będziemy coraz bardziej traktowali jak zwykłą chorobę i w mniejszym stopniu będzie angażowała infrastrukturę szpitalną.

"To nie będzie już tak zaburzało życia społecznego i gospodarczego, o ile liczba zachorowań nie wymknie się spod kontroli" - dodał.

Minister powiedział, że w obecnej sytuacji epidemicznej zaszczepieni ze względu na to, że nie stwarzają zagrożenia, nie będą podlegać pewnym obostrzeniom, np. kwarantannie granicznej.(PAP)

