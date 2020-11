Selvita szacuje zysk netto w III kw. na 5,1 mln zł

Selvita

Selvita wypracowała w trzecim kwartale 5,1 mln zł zysku netto, o 50 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w szacunkowych danych. Wynik jest wyższy od szacunków analityków. Portfel zamówień firmy na ten rok ma wartość 134,7 mln zł i jest o 38 proc. większy niż rok temu.

Biura maklerskie prognozowały wynik w przedziale 4-4,5 mln zł (dwie prognozy).

Według szacunków przychody w trzecim kwartale wzrosły o 38 proc. rok do roku, do 37,5 mln zł, w tym sprzedaż w segmencie usług (na rzecz klientów zewnętrznych) zwiększyła się o 35 proc. do 29,4 mln zł. Przychody w segmencie bioinformatycznym wzrosły o 75 proc. do 6,3 mln zł.

Przychody były niższe od oczekiwań biur maklerskich, które prognozowały sprzedaż na poziomie 38,5-41 mln zł.

Spółka szacuje wynik EBITDA na 9,4 mln zł, o 49 proc. więcej niż rok wcześniej. Segment usług wypracował 7,5 mln zł EBITDA (o 34 proc. więcej niż przed rokiem), a segment bioinformatyczny 1,9 mln zł (wzrost o 171 proc.).

Analitycy prognozowali, że spółka wypracowała w III kw. 8,7-14,3 mln zł EBITDA.

W raporcie podano, że portfel zamówień spółki w segmencie usług na dzień 10 listopada miał wartość 110,8 mln zł o 36 proc. więcej niż rok wcześniej. Wartość zleceń bioinformatycznych to 17,7 mln zł, co oznacza wzrost o 78 proc. Portfel zawiera też 6,2 mln zł dotacji, podobnie jak przed rokiem.

Na koniec września spółka posiadała 97,4 mln zł gotówki i jej ekwiwalentów oraz 37,6 mln zł zobowiązań z tytułu leasingu. Firma nie posiada zadłużenia.

Raport spółki za trzeci kwartał ma zostać opublikowany 24 listopada. (PAP Biznes)

