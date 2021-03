Selvita Giełdową Spółką Roku. CD Projekt zdetronizowany

Selvita zwyciężyła w rankingu Giełdowa Spółka Roku przygotowanym przez „Puls Biznesu”. Nagrodę Mistrza GPW, która była przyznawana również głosami czytelników Bankier.pl, zgarnął Mercator. Mocny spadek w rankingu zaliczył CD Projekt, który dominował we wcześniejszych edycjach.

Specjaliści z polskiego rynku kapitałowego – analitycy i zarządzający z biur maklerskich i funduszy inwestycyjnych – ponownie wskazali swoich faworytów. Tym razem największe uznanie w ich oczach znalazła biotechnologiczna Selvita, która nie tylko z wyraźną przewagą wygrała kategorię ogólną, ale także była bezkonkurencyjna w kategoriach: kompetencje zarządu, perspektywy rozwoju oraz polecanych akcji na 2021 rok.

Giełdowa Spółka Roku [Ranking] Miejsce Spółka Ocena ogólna 1. Selvita 93,97 2. Tim 87,35 3. Grupa Kęty 86,88 4. Dom Development 85,31 5. Neuca 84,82 6. R22 84,29 7. DataWalk 84,03 8. Ten Square Games 83,81 9. Vigo System 83,21 10. 11 bit studios 82,97 11. Ryvu Therapeutics 82,57 12. Asseco South Eastern Europe 82,00 13. Sniezka 81,71 14. Budimex 81,65 15. ING Bank Śląski 81,43 16. OncoArendi Therapeutics 81,14 17. Allegro 80,84 18. Celon Pharma 80,57 19. Asseco Poland 80,50 20. LiveChat Software 79,61

Podium uzupełnili dystrybutor artykułów elektrotechnicznych TIM oraz produkująca wyroby aluminiowe Grupa Kęty. W pierwszej dziesiątce znalazł się także miejsce dla Dom Development, Neuki, R22, DataWalk, Ten Square Games, Vigo System oraz 11bit studios. Ponadto w kategorii innowacyjność najlepszą ocenę otrzymał fotowoltaiczny ML System, w relacjach inwestorskich paliwowy Unimot, a w sukcesie za 2020 rok Mercator.

Mercator był także najlepszy w głosowaniu czytelników "Pulsu Biznesu" oraz Bankier.pl, którzy przyznali mu tytuł Mistrza GPW 2020. W finale producent i dystrybutor rękawic pokonał inną spółkę, której pandemia podkręciła wyniki - XTB.

Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach



Kompetencje zarządu

Selvita Dom Development Budimex

Innowacyjność produktów i usług

ML System Vigo System Ryvu Therapeutics

Relacje z inwestorami

Unimot Śnieżka Grupa Kęty

Perspektywy rozwoju

Selvita Celon Pharma 11bit studios

Sukces w 2020 roku

Mercator Asbis OncoArendi Therapeutics

Rekomendacja zakupu

Selvita 11bit studios Astarta Holding

Warto dodać, że przed rokiem tytuł Giełdowej Spółki Roku zgarnął CD Projekt i był to piąty taki sukces dla tej spółki. Popremierowe problemy z "Cyberpunkiem 2077" negatywnie jednak wpłynęły na jego ocenę w oczach ankietowanych. W kategorii głównej spadł aż na 61. miejsce na 120 ujętych w badaniu spółek, tylko w kategorii innowacyjność znalazł się w pierwszej dziesiątce. Dla porównania przed rokiem CD Projekt wygrał trzy kategorie: kompetencje zarządu, innowacyjność i relacje z inwestorami.

W czołówce rankingu próżno także szukać spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa. Najwyższą ocenę ogółem z tego grona otrzymało PKO BP, które zajęło dopiero 22. miejsce. Od spółek państwowych "roi się" z kolei w dolnej połowie rankingu. Nisko ocenione zostały m.in. kompetencje zarządów tychże, w dolnej dziesiątce tej kategorii znalazło się aż 6 podmiotów z państwowej stajni.

Jak powstał ranking?

Ocena spółek została dokonana w toku specjalnej ankiety online, w której były one oceniane zgodnie z kompetencjami zawodowymi badanych. Ankieta była aktywna od 1 stycznia do 20 lutego 2021 r. Wypełniło ją 100 osób.

Obiektem były spółki notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w 2020 roku wchodzcące w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80. Uczestnik sondażu oceniał od kilku do kilkudziesięciu spółek (średnio: 12; mediana: 11).

Obiektem oceny spółek z pełnej oceny były: poziom znajomości danej spółki, kompetencje zarządu, rekomendowacja zakupu akcji spółki, innowacyjność spółki, perspektywy rozwoju, relacje z inwestorami i szeroko pojmowany sukces w 2020 roku. Kategorie oceniano na 7-punktowej skali według zasady: im korzystniejsza ocena, tym większa liczba przydzielanych punktów.

Wyniki sondażu były rangowane według średniej wartości ocen. Średnia z przeciętnych wartości ocen z pierwszych pięciu pytań posłużyła do opracowania ogólnego indeksu oceny spółek. Dla większej przejrzystości podrankingów i rankingu ogólnego średnie zostały przeliczone na 100-punktową skalę, co oznacza, że maksymalna ocena mogła wynieść 100 punktów. W rankingu uwzględniono spółki, które oceniło co najmniej trzech ekspertów.



Tytuł Mistrza GPW został przyznany z kolei na podstawie ogólnodostępnych ankiet wśród czytelników "Pulsu Biznesu" oraz Bankier.pl, w których można było brać udział na początku stycznia.