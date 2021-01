Sellin: Jest potrzeba ciągłej analizy sytuacji kapitałowej na rynku medialnym

fot. Łukasz Dejnarowicz / FORUM

Cieszę się, że duża polska firma wykupiła - w drodze normalnej umowy rynkowej - prasowe media regionalne z rąk koncernu, który reprezentuje kapitał niemiecki - mówił w czwartek na antenie Radia Wrocław wiceminister kultury Jarosław Sellin. Podkreślił, że jest potrzeba ciągłej analizy sytuacji kapitałowej na rynku medialnym.

Wiceminister kultury, który w czwartek był gościem Radia Wrocław przyznał, że przejęcie przez Orlen spółki Polska Press było dla niego zaskakujące. "Bardzo się jednak cieszę z tego, że taki plan się zrealizował. Rzeczywiście w ciągu ostatnich 20, 30 lat doszło w Polsce do sytuacji, moim zdaniem, nienormalnej, a mianowicie do dominacji kapitału zagranicznego, z konkretnego kraju, czyli Niemiec, w istotnym segmencie polskich mediów - prasie regionalnej" - mówił.

Zdaniem wiceministra, w żadnym dużym europejskim kraju nie doszłoby do takiej sytuacji. "Mimo zasady wolnego przepływu kapitału, osób, usług w Unii Europejskiej, to jednak dla mediów robi się wyjątek i to jest zgodne z prawem europejskim, że kraje narodowe mają prawo pilnować, żeby media były przede wszystkim w rękach kapitału krajowego. I tak też się stało. Jestem bardzo rad, że duża polska firma wykupiła, w drodze normalnej umowy rynkowej, prasowe media regionalne z rąk koncernu, który reprezentuje kapitał niemiecki" – powiedział.

W jego ocenie, jest potrzeba ciągłej analizy sytuacji kapitałowej na rynku medialnym w Polsce i reagowania w razie zagrożenia nadmiernej koncentracji kapitałowej. "Jesteśmy w gospodarce kapitalistycznej, wolnorynkowej i w takiej gospodarce istnieje zgoda na to, że monopole się rozbija, żeby była po prostu zdrowa konkurencja" – tłumaczył.

Sellin pytany, czy w tym roku uda się zaproponować projekt dekoncentracji kapitałowej na rynku medialnym podkreślił, że "idea takiego projektu jest już od dawna gotowa w Ministerstwie Kultury".

"Dostrzegliśmy ten problem, że jest nadmierna koncentracja kapitału, zwłaszcza zagranicznego w jednym segmencie rynku medialnego. Teraz ta sytuacja na skutek wykupienia przez Orlen udziałów jednego z tych koncernów być może się zmienia. Ale w razie czego, gdyby się okazało, że trzeba ten proces dekoncentracji kapitałowej kontynuować, to w każdym momencie jesteśmy gotowi taki projekt zaprezentować. Jednak zależy to już od decyzji kierownica politycznego" – mówił wiceminister. (PAP)

autorka: Agata Tomczyńska

ato/dki/