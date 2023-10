Sektor najmu instytucjonalnego "idzie na rekord". Czy przebije kwotę z 2022 r.?

Po trzech kwartałach br. liczba nowych lokali oddanych do użytku jest większa od rekordowego wyniku z całego 2022 r. - wynika z raportu Knight Frank. Jego autorzy szacują, że do końca roku rynek zasili ponad 2 000 mieszkań na wynajem, wtedy podaż będzie blisko dwukrotnie wyższa niż w roku poprzednim.

/ Shutterstock

"Od początku 2023 r. ukończono 17 projektów w sektorze najmu instytucjonalnego, a dzięki temu na polski rynek trafiło prawie 4 400 lokali" - wynika z raportu Knight Frank, dotyczącego sektora PRS (Private Rented Sector). Wskazano w nim, że blisko 80 proc. nowej podaży znajduje się w lokalizacjach poza ścisłym centrum miast. Trzy największe ukończone projekty to: Nowa Przędzalnia w Łodzi (oferująca 674 mieszkania), R4R Aleja Wilanowska w Warszawie (407 lokali) oraz R4R Aleja Jaworska we Wrocławiu (ok. 400 lokali).

Młodszy konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank Agnieszka Mazurek, zauważyła, że po trzech kwartałach roku liczba nowych lokali oddanych do użytku jest większa od rekordowego wyniku uzyskanego w całym 2022 r. "Z naszych szacunków wynika, że do końca roku rynek zasili nieco ponad 2 000 mieszkań na wynajem. Jeżeli tak będzie, roczna podaż osiągnie wynik blisko dwukrotnie wyższy niż w roku poprzednim" – prognozuje Mazurek.

W raporcie dodano, że na koniec września w budowie było blisko 11 200 mieszkań, z czego 21 proc. ma zostać dostarczonych na rynek do końca 2023 r.

"Na szczególną uwagę zasługuje Wrocław, który rozwija się pod kątem zasobów PRS w najszybszym tempie. W ciągu minionych 3 kwartałów, na rynek zostało dostarczonych 6 razy więcej lokali niż w analogicznym okresie w 2022 r." – zaznaczyła Mazurek.

Zdaniem autorów raportu obecna koniunktura gospodarcza i zmiana nastawienia nowego pokolenia do wieloletnich zobowiązań stwarzają kolejne możliwości dla dalszej ekspansji tego rynku w Polsce.

"Czy będziemy podążać śladem naszych zachodnich sąsiadów, gdzie zdecydowanie więcej osób wynajmuje niż kupuje mieszkania, jeszcze nie wiemy, ale trend, który jest głosem młodego pokolenia może wskazywać na ten kierunek" - zauważyła investment broker w dziale rynków kapitałowych w Knight Frank Sylwia Jankowska. Podkreśliła, że ograniczona podaż na rynku mieszkaniowym oraz wysokie stopy procentowe (...) narzucają decyzje o wynajmie, a nie zakupie. "Popyt na nieruchomości na wynajem jest dodatkowo stymulowany przez dostępność lokalizacji atrakcyjnych dla młodych, pracujących ludzi, co prowadzi do preferowania wynajmu nad kupnem" – skomentowała Jankowska.

Mazurek dodała z kolei, że "wysoka nowa podaż w Warszawie, tym samym wysoki współczynnik pustostanów oraz duże zainteresowanie programem rządowym dofinansowującym kredyty, osłabiające popyt na projekty PRS, wpłynęły na spadek czynszów o średnio 6 proc. od początku 2023 r. Ekspertka zauważyła jednak, że na rynkach regionalnych czynsze wzrosły średnio o 15 proc. w porównaniu do stycznia 2023.

Jak poinformowano, wysoka nowa podaż dostarczona na rynek w pierwszej połowie roku spowodowała wzrost współczynnika pustostanów do poziomu 7,3 proc. Zaznaczono, że jednak w trzecim kwartale 2023 r. duże zainteresowanie najmem wpłynęło na spadek wskaźnika pustostanów w ramach sektora o 2,4 pp. "Na koniec września uśredniony dla Polski wynik to 4,8 proc. przy czym najniższy wskaźnik pustostanów odnotowano w Poznaniu (0,5 proc.), a najwyższy w Warszawie (8,5 proc.)– dodała Jankowska.

W raporcie zaznaczono, że na polskim rynku PRS działają obecnie zarówno polscy, jak i zagraniczni operatorzy z dużym międzynarodowym doświadczeniem w branży. "Na koniec trzeciego kwartału 2023 r. największy udział w istniejących zasobach miało Echo Investment (27 proc.), z ponad 4 100 mieszkaniami w 14 projektach dostępnych na platformie Resi4Rent. Innymi znaczącymi inwestorami byli TAG Immobilien z platformą Vantage Rent (ok. 2 200 lokali) oraz Fundusz Mieszkań na Wynajem (ponad 2 000 mieszkań w 19 projektach)" - podano w opracowaniu, dodając, że swój pierwszy projekt w sektorze PRS rozpoczęła w Poznaniu firma Vastint Poland.

Knight Frank LLP z siedzibą w Londynie jest globalnym doradcą w zakresie nieruchomości. Zatrudnia powyżej 19 000 pracowników w ponad 500 biurach w 60 krajach. Knight Frank doradza klientom, od indywidualnych właścicieli i nabywców, po największych deweloperów, inwestorów i najemców korporacyjnych.

autorka: Anna Bytniewska

