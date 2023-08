Sektor bankowy w Polsce zbankrutuje? Prezes dużego banku wskazuje zagrożenie

Kredyty frankowe ciągną się za bankami w Polsce ponad dekadę, a gwóźdź do trumny przybił wyrok TSUE. Przed sektorem bankowym jawi się jednak jeszcze większe zagrożenie. "To byłoby jak wybuch bomby atomowej" - mówi w wywiadzie dla Business Insidera Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

fot. Brian A Jackson / / Shutterstock

Po wielu wygranych frankowców w sądach, w tym przed TSUE, o "swoje" postanowili też walczyć niektórzy kredytobiorcy zadłużeni w złotówkach. O pierwszych postanowieniach sądów ws. kredytów opartych o WIRON pisaliśmy m.in. w listopadzie ubiegłego roku czy styczniu tego roku. Również wiceminister finansów Piotr Patkowski przyznał, że WIBOR-owcy w sądach są głównym ryzykiem dla sektora bankowego.

Głos ws. prób podważania umów hipotek, których oprocentowanie oparte jest na stawce WIBOR, zabrał także prezes jednego z największych banków w Polsce.

"Gdyby do tego doszło, to byłoby jak wybuch bomby atomowej, mielibyśmy do czynienia z bankructwem sektora bankowego. To zmiotłoby polski rynek finansowy. Podważanie stawki WIBOR dotyczyłoby nie tylko umów kredytowych, ale także obligacji korporacyjnych i skarbowych czy umów podpisywanych między firmami. Tu nie ma rozwiązań pośrednich, ta "fala zniszczenia" nie zatrzymałaby się na racjonalnym poziomie. Straty banków na hipotekach frankowych są równe wartości tych kredytów. Hipotek złotowych jest dużo więcej, więc żaden bank nie przetrwałby takiego uderzenia" - powiedział w wywiadzie dla Business Insidera, Leszek Skiba, prezes Banku Pekao.

Obniżki stóp i wakacje kredytowe?

Prezes Skiba w wywiadzie odniósł się także do kwestii polityki pieniężnej w Polsce. Przypomniał, że ekonomiści Pekao spodziewają się, że Rada Polityki Pieniężnej rozpocznie cięcie stóp procentowych już we wrześniu o 25 pb. W wyniku czterech cięć, każdego po 25 pb, stopy zostaną obniżone do 5,75 proc. na koniec 2023 r. Na koniec 2024 roku stopy mają się zaś znaleźć na poziomie 4 proc.

Prezes Pekao został również zapytany, czy wakacje kredytowe są potrzebne w przyszłym roku? Odpowiedział, że:

"Zapewne nie wszystkim takie wakacje są nadal potrzebne, tym bardziej że na horyzoncie widać obniżki stóp. Być może wprowadzenie kryterium dochodowego byłoby kompromisowym rozwiązaniem. Gdybyśmy przeprowadzili ankietę wśród klientów i banków, to opinie na ten temat byłyby raczej odmienne" - powiedział Leszek Skiba.

Sektor bankowy w Polsce w dobrej kondycji

Przypomnijmy, że zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-czerwiec 2023 roku wyniósł 15,63 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku aż o 49 proc. - poinformował Narodowy Bank Polski. W samym czerwcu sektor zanotował 1,29 mld zł straty netto, co było związane z dalszym zawiązywaniem rezerw na poczet kosztów wyroków ws. frankowców.

Wczoraj Banku Pekao SA pokazał wyniki finansowe za drugi kwartał 2023 roku. Zysk netto wzrósł o 262 proc. rdr, osiągając kwotę 1,693 mld złotych wobec 0,468 mld zł rok wcześniej.

Z końcem lipca br. Bank Pekao SA okazał się najbardziej odpornym na negatywne scenariusze makroekonomiczne bankiem w Europie, spośród 70 objętych badaniem banków w tegorocznej edycji ogólnoeuropejskich testów warunków skrajnych, przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

JM