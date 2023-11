Sektor bankowy ma się dobrze. Zysk netto wzrósł o 283 proc.

KNF: WIBOR będzie istniał nie dłużej niż do końca 2027 roku. Będziemy pilnować reformy Komisja Nadzoru Finansowego będzie pilnować tempa reformy wskaźników referencyjnych i oczekuje wręcz jej przyspieszenia, co też deklaruje sektor, który chce bardziej aktywnie wychodzić z produktami, w których stosowany będzie nowy wskaźnik RFR, od ok. połowy 2024 r. – poinformował PAP Biznes wiceprzewodniczący KNF Marcin Mikołajczyk.