Sekretarz Generalny ONZ skrytykował firmy naftowe za ignorowanie ich własnych badań zmian klimatu

Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres skrytykował firmy naftowe za ignorowanie ich własnych badań zmian klimatu, porównując ich działania do procederu przemysłu tytoniowego. - Przemysł naftowy sprzedawał światu wielkie kłamstwo - oświadczył w przemówieniu wygłoszonym w środę na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos.

Guterres dodał, że winni muszą być podciągnięci do odpowiedzialności.

- Podobnie jak przemysł tytoniowy przejechali się walcem po własnych badaniach naukowych. I tak jak w przypadku przemysłu tytoniowego, odpowiedzialni za to muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności - powiedział sekretarz generalny ONZ.

Guterres odnosił się do badań opublikowanych przez magazyn "Science", które wykazały, że wewnętrzne prognozy badaczy Exxon dotyczące wzrostu globalnej temperatury były zaskakująco precyzyjne. Jednak choć jasno przewidywały zagrożenia dla klimatu i dla ludzkości, Exxon dekadami ukrywał te badania. Exon zaprzeczył tym oskarżeniom.

- Każdy tydzień przynosi nowy horror klimatyczny - oznajmił Guterres, ostrzegając, że zobowiązanie do ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu przedprzemysłowego "idzie z dymem". Guterres powiedział, że bez dalszych działań ludzkość jest w drodze do globalnego wzrostu temperatury o 2,8 stopnia Celsjusza.

- Konsekwencje będą druzgocące. Niektóre regiony naszej planety nie będą nadawały się do zamieszkania. Będzie to oznaczało wyrok śmierci dla wielu (ludzi) - oświadczył. - Ale to nie jest niespodzianka. Nauka jest jasna od dziesięcioleci. Nie mówię tylko o naukowcach z ONZ. Mówię nawet o naukowcach przemysłu naftowego. (PAP)

