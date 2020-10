Sejm znowelizował tegoroczny budżet, podnosząc deficyt do kwoty 109,3 mld zł

Nowelizacja budżetu na 2020 r. skierowana do komisji finansów

Sejm w czwartek nie odrzucił w pierwszym czytaniu projektu noweli ustawy budżetowej na ten rok i skierował go do komisji finansów. Zakłada on, że deficyt wyniesie 109,3 mld zł wobec przewidywanego wcześniej zerowego deficytu.