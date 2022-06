Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą maksymalną cenę węgla

Bogdanka chce zwiększyć produkcję węgla do celów opałowych

Bogdanka chce w tym roku zwiększyć produkcję węgla do celów opałowych, czyli dla odbiorców indywidualnych, ogrodników, sadowników itd., do ok. 260 tys. ton. Dotychczas spółka maksymalnie produkowała ok. 60 tys. ton tego typu węgla - poinformował prezes Bogdanki Artur Wasil.