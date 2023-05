Sejm powołał komisję ds. rosyjskich wpływów. Brakuje już tylko podpisu prezydenta

Komisja ds. wpływów rosyjskich. "Niegłosowanie posłów SP to wypadek przy pracy" Niewzięcie udziału posłów Solidarnej Polski w głosowaniu na sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych to wypadek przy pracy; prace nad projektem ustawy o komisji ds. badania wpływów rosyjskich nie ustają - powiedział we wtorek rzecznik PiS Rafał Bochenek.