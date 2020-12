Sejm o miliardach z UE. PiS może liczyć na poparcie opozycji

fot. Łukasz Błasikiewicz / Sejm RP

PiS może liczyć na poparcie opozycji w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy, która dzieli Zjednoczoną Prawicę i może stać się zarzewiem kolejnego konfliktu – czytamy w środę w "Rzeczpospolitej".

"Rzeczpospolita" pisze, że ledwie opadł kurz po unijnym szczycie, na którym państwa UE przyjęły kompromisowe rozwiązanie dotyczące powiązania mechanizmu praworządności z budżetem, a już w Polsce zaczynają rysować się kontury nowej rozgrywki.

"Chodzi o głosowanie nad ratyfikacją unijnego Funduszu Odbudowy. Muszą to zrobić wszystkie parlamenty narodowe" – wyjaśnia gazeta. Szacuje także, kiedy można się spodziewać głosowania w Sejmie.

"Z naszych informacji z klubu PiS wynika, że najprawdopodobniej w pierwszym kwartale 2021 r." – pisze dziennik. Zaznacza jednak, że ostatecznej decyzji nie ma.

"Ale nie ma też jedności w koalicji rządzącej" – dodaje gazeta. Wskazuje, że Solidarna Polska ma obecnie – jak podkreślają nieoficjalnie jej politycy – inne zdanie niż PiS w co najmniej dwóch sprawach.

"Pierwsza to polityka klimatyczna, druga – to powiązana z Funduszem Odbudowy kwestia praworządności" – zaznacza "Rz" i dodaje, że w głosowaniu nad funduszem Solidarna Polska (19 posłów) ma być przeciw, co zresztą jej politycy już zapowiedzieli.

Gazeta przypomina również, że na przeciwnym biegunie jest Porozumienie, którego lider Jarosław Gowin najmocniej orędował za kompromisem w unijnych negocjacjach.

"Tym razem PiS będzie mógł jednak liczyć na opozycję, bo poparcie zadeklarowały Koalicja Obywatelska, PSL i Lewica" – podaje dziennik.

"Przeciwna będzie Konfederacja. Jednak Jarosław Kaczyński w niedawnej rozmowie z +Rzeczpospolitą+ zastrzegł, że PiS może za pomocą sejmowego głosowania doprowadzić do ponownego otwarcia unijnych rokowań" – zastrzega gazeta. "Wszystko zależy od postawy Komisji Europejskiej" – mówił Kaczyński.

Dziennik informuje, że większość jego rozmówców sądzi jednak, że gdy ostatecznie dojdzie już do głosowania, Nowogrodzka zaleci swoim posłom, aby głosowali za. (PAP)

dka/ joz/