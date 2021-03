Sejm naprawił błąd Senatu. Organizacje ekologiczne jednak bez kar

Hołownia pokazał plan dojścia do neutralności klimatycznej Polski

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia przedstawił w poniedziałek plan dojścia do neutralności klimatycznej. Zakłada on, że do 2030 r. 40 proc. prądu pochodzić będzie z OZE; najpóźniej do 2040 r. odejdziemy od węgla, a do roku 2050 nasza gospodarka będzie oparta na czystej energii.