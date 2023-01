Segregacja odpadów budowlanych. Kto musi i kiedy?

Zamiast oddawać śmieci do recyklingu, zaczęliśmy nimi palić

Zamiast oddawać śmieci do recyklingu, zaczęliśmy nimi palić – to jedno z wytłumaczeń zjawiska, jakie od niedawna dostrzegają firmy zajmujące się zbiórką odpadów - pisze we wtorek "Rzeczpospolita".