Sean Penn podpisał umowę z miastem Kraków ws. pomocy uchodźcom

Dobroczynna fundacja CORE, współzałożona i kierowana przez dwukrotnego laureata Oskara aktora Seana Penna, będzie współpracować z miastem Krakowem ws. pomocy dla uchodźców. Umowę w tej sprawie gwiazdor podpisał w środę w krakowskim magistracie. Ze strony miasta sygnatariuszem dokumentu jest prezydent Jacek Majchrowski.

Penn: To jest kryzys, z którym żaden rząd nie jest w stanie sobie poradzić sam

Zgodnie z ustaleniami stron, miasto otrzyma od CORE "know-how" – informacje praktyczne zdobyte na podstawie dotychczasowych doświadczeń fundacji. Organizacja zakłada w Krakowie swój oddział, co oznacza też, że zatrudnia tutaj pracowników, którzy będą pomagać uchodźcom w ich miejscach zatrzymania, ale i na dworcu kolejowym. Trwa rejestracja oddziału w Polsce. Pomoc ma też polegać m.in. na działaniach edukacyjnych, organizacji warsztatów, czasu wolnego. W ramach współpracy przewidziano wsparcie finansowe ze strony fundacji. Wiadomo m.in., że przekaże ona fundusze na odnowę pustostanów dla 50 uchodźców.

"To jest kryzys, z którym żaden rząd nie jest w stanie sobie poradzić sam" – podkreślił Sean Penn na konferencji prasowej w Krakowie. Jak dodał, CORE buduje sieć wsparcia w oparciu nie tylko o swoich amerykańskich ekspertów, ale i o polskich.

"W obliczu kryzysu dla całego świata, sektory prywatne i publiczne muszą ze sobą współdziałać. My, CORE, będziemy wspierać zarówno organizacyjnie, jak i materialnie, zarówno teraz jak i w przyszłości, kiedy można spodziewać się kolejnych fal uchodźców" – mówił aktor o współpracy z Krakowem podkreślając, że chodzi o długofalowe działania.

"Byliśmy przekonani, że po doświadczeniach II wojny światowej nie przyjdzie nam się już w Europie spotkać z tego typu działaniami, tego typu kataklizmem. Niestety stało się inaczej. Musimy zadbać o naszych przyjaciół z Ukrainy – zarówno w Krakowie, jak i na miejscu w Ukrainie. Staramy się, jako miasto, zapewnić należytą pomoc we wszystkich sprawach" – powiedział prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.

CORE zaoferowała pomoc Krakowowi. "Jest to pierwsza duża fundacja, która wyciągnęła do nas – jako do miasta, ale i mieszkańców – pomocną dłoń. Dziękujemy za to" – powiedział wiceprezydent miasta Andrzej Kulig. Jak dodał, współpraca z fundacją będzie codziennym wsparciem, polegającym na rozwiązywaniu drobnych problemów czy też głębszych kryzysów.

Współzałożycielka i dyrektor generalna CORE Ann Lee poinformowała, że na pomoc dla Ukraińców fundacja zebrała dotychczas 1,5 mld dolarów tylko od Amerykanów. "By jednak odpowiedzieć na potrzeby tu oraz w Rumunii (tam CORE także pomaga uchodźcom-PAP) potrzeba więcej - 100, 200 mln dolarów" - powiedziała.

Przed przybyciem do urzędu delegacja amerykańska odwiedziła punkt relokacyjno-informacyjny na dworcu głównym.

Sean Penn kręci dokument o agresji Rosji na Ukrainę

Sean Penn pracuje nad filmem dokumentalnym o agresji Rosji na Ukrainę, ale – jak podkreślił na środowej konferencji prasowej w magistracie – "teraz najważniejsza jest pomoc dla Ukrainy, na tym trzeba się skupić".

W dniu ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę amerykański gwiazdor był w Kijowie, gdzie kręcił film dokumentalny o rosyjskich działaniach przeciwko Ukrainie. Wcześniej, w 2021 r. w rejonie Morza Azowskiego spotkał się z ukraińskimi żołnierzami.

Po rosyjskiej agresji 24 lutego Penn porzucił samochód na poboczu i postanowił na nogach przejść z Kijowa do granicy z Polską. Wcześniej rozmawiał z najważniejszymi politykami w Ukrainie. W dniu wybuchu wojny wysłuchał także orędzia prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Przywódca Ukrainy to dla hollywoodzkiego aktora bohater, źródło inspiracji.

W środę w Krakowie Penn wyraził podziw dla Polaków za ich empatię i zrozumienie dla narodu ukraińskiego. Wyraził zaniepokojenie, że w kolejnych dniach, tygodniach w różnych krajach, w tym w Polsce, entuzjazm dla pomocy uchodźcom może osłabnąć. Mówił także o roli USA. Jego zdaniem Ameryka jest teraz w punkcie zwrotnym i "wydaje się że flaga amerykańska powiewa na krawędzi klifu". "Jak nie pomożemy Ukraińcom, nie postawimy na współczucie, empatię, zrozumienie, to stracimy wartości, które Ameryce przyświecały" – ocenił.

Jak dodał, wcześniej, podczas rozmów z władzami miasta Krakowa, rozmawiał o tym, jak ważne jest międzynarodowe wsparcie dla uchodźców, także to militarne. "Ale, i to podkreślam, ważne jest też aby pomagać tym, którzy Ukrainie już pomagają" – zaznaczył Penn.

Fundacja CORE, jak czytamy na jej stronie internetowej, niesie teraz najpilniejszą pomoc dla uchodźców w Polsce i Rumunii. Uciekającym przed wojną zapewnia m.in. pożywienie, wodę, transport w miejsca schronienia. CORE (Community Organized Relief Effort) powstała w 2010 r. po trzęsieniu ziemi na Haiti, gdzie niosła pomoc, w tym medyczną, i gdzie dalej działa na rzecz mieszkańców. W czasie pandemii koronawirusa fundacja prowadzi m.in. bezpłatne testy w kierunku covid w USA.

Sean Penn jest laureatem Oscara za pierwszoplanowe role filmach "Rzeka tajemnic" i "Obywatel Milk". Zajmuje się także reżyserią, produkcją filmową. Pracował też jako dziennikarz. Aktor jest był przeciwnikiem zaangażowania Amerykanów w Iraku. Pod wpływem poety Charlesa Bukowskiego zaczął pisać wiersze.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

