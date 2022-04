Sean Penn apeluje do miliarderów o wsparcie Ukrainy samolotami

Amerykański aktor Sean Penn zaapelował na Twitterze do miliarderów na całym świecie o zakup 12 myśliwców dla Ukrainy, które pod względem parametrów technicznych przewyższałyby rosyjskie samoloty wojskowe.

"Dwie eskadry F-15 lub 16 (to 12 samolotów z lepszą technologią niż rosyjskie Migi lub SU), na których można szybko wyszkolić (3 tygodnie) ukraińskich lotników, kosztowałoby nabywców z sektora prywatnego około 300 milionów dolarów. Dodajcie kolejne 200 milionów dolarów na obronę przeciwrakietową, co daje łącznie 500 milionów dolarów" - napisał Penn na Twitterze.

By open source, 2 squadrons of F-15’s or 16’s (that’s 12 aircraft with better tech than Russian Migs or SU’s) quickly trainable (3 weeks) to Ukrainian aviators would cost private sector buyers approx $300M. Add another $200M in missile defense for a total of $500M. (1/2)