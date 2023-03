Gigant odzieżowy ogłasza upadłość. Szuka kupca na ponad 200 sklepów

Primark otworzy w Polsce dwa nowe sklepy i będzie zatrudniać. Tyle można zarobić Primark kontynuuje ekspansję na polskim rynku. Do czterech sklepów, które irlandzka spółka posiada nad Wisłą, dołączą dwa kolejne i to jeszcze w tym roku. A to będzie wiązało się z powstaniem nowych miejsc pracy. Na jakie stawki mogą liczyć pracownicy Primarka?