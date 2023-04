Ścieżka SMART. Czy twój projekt ma szanse na dotacje unijne? Sprawdź

Kilka miliardów złotych czeka na polskie innowacyjne przedsiębiorstwa w ramach ścieżki SMART. Jak jednak ocenić, czy nasz pomysł ma szanse uzyskać dofinansowanie? W tym krótkim materiale opiszemy najważniejsze kwestie, z którymi przedsiębiorcy przyjdzie się zmierzyć podczas pracy nad wnioskiem oraz podczas oceny projektu i rozmowy na panelu ekspertów.

fot. Lemon Workshop Design / / Shutterstock

Szybkie określenie, czy dany pomysł wpisuje się w kryteria obowiązujące dla innowacji wspieranych w ramach unijnych środków dostępnych w ścieżce SMART jest dość trudnym zadaniem.

Jednak praktycznie rzecz biorąc, gdy chcemy na wstępie określić, czy mamy szansę na wsparcie ze Ścieżki SMART, musimy spojrzeć na (umownie) dwie grupy aspektów, które trzeba uwzględnić pod kątem całościowej oceny projektu. Pierwsze to aspekty związane z technologiczną, innowacyjną stroną projektu, które decydują o innowacyjności rozwiązania. Drugie to aspekty biznesowe sprowadzające się do oceny rynkowego zapotrzebowania na innowację. W nowej perspektywie finansowej zwiększono nacisk na skomercjalizowanie innowacji, tak by przyniosła ona wymierne korzyści finansowe. Więcej o kryteriach branych pod uwagę przy ocenie projektów dla ścieżki SMART pisaliśmy tutaj.

Aspekty technologiczne – najważniejsze są prace B+R

Analizując pomysł pod kątem technologicznym, musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy planowane usługi lub produkty są oparte na wynikach prac B+R?

Nie każdy dobry pomysł będzie innowacyjny - innowacja ma być efektem zakupionych wyników prac B+R lub przeprowadzonych przez przedsiębiorcę poza projektem, lub planowanych do przeprowadzenia w ramach agendy badawczej modułu Infrastruktura B+R albo planowanych do przeprowadzenia w module B+R. Dlatego też nowe paramenty, funkcjonalności usług czy produktów mają być rezultatem prac badawczo-rozwojowych.

Co więcej, musimy zweryfikować swój pomysł, czy faktycznie jest on innowacyjny. Trzeba zgłębić branżę, czy ktoś nie osiągnął już tego, co my dopiero planujemy. Pomocny będzie tutaj Urząd Patentowy oraz internet – dobry research jest konieczny, by mieć pewność, że nasz pomysł nie jest jeszcze w Polsce realizowany i nie jest zastrzeżony patentem.

Od przedsiębiorców oczekuje się innowacji na poziomie minimum krajowym, niemniej przegląd stosowanych technologii i rozwiązań musi być wykonany odniesieniu do aktualnego stanu, jaki jest na świecie.

Aspekty biznesowe – Fundusze Europejskie przeznaczane są na projekty obiecujące biznesowo

Innowacyjność to „rzecz święta”

Wiedząc już, że nasz pomysł jest innowacyjny, przychodzi czas, by rozejrzeć się za kupcem naszej innowacji. W tym momencie trzeba zrobić solidny przegląd / rozpoznanie rynku, aby móc uzasadnić, że istnieje popyt na naszą nową usługę lub produkt czy wyniki prac B+R.

Oceniający nasz projekt zwrócą uwagę przede wszystkim na to, czy propozycja, tj. nowe cechy czy też funkcjonalności (produktów/usług), jest nowością w odniesieniu do oferty krajowej. Produkty/usługi muszą znacząco różnić się od tych istniejących na rynku. Co ważne, liczą się tutaj konkrety - nowe cechy i funkcjonalności mają być wyrażone parametrami jakościowymi i ilościowymi.

Innowację trzeba wdrożyć

Kolejną rzeczą, którą trzeba przemyśleć, jest proces wdrożenia wyników prac B+R. Innowację możemy wdrożyć samodzielnie lub poprzez nabywców chętnych do zakupu wyników naszych prac B+R. Wyniki prac B+R trzeba wdrożyć w terminie określonym we wniosku. Nawet jeżeli w projekcie planujemy moduł B+R, to musimy planować ich wdrożenie.

Wdrożenie definiuje się jako: (1) wprowadzenie wyników do własnej działalności przez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług (2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych), (3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników.

Rentowna innowacja to opłacalna innowacja

Jak już wcześniej wspomniano, w najnowszej puli Funduszy Europejskich dla firm na innowacje zwiększono nacisk na opłacalność innowacji. A rentowna innowacja opłaca się podwójnie. Wynika to z faktu, że wdrożenia innowacji ze wsparciem funduszy unijnych finansowane są na zasadzie dotacji warunkowej.

O tym, jak działa ten mechanizm, pisaliśmy w artykule pt. „Fundusze europejskie po nowemu i z korzyścią dla firm. Przeglądamy zmiany”. W skrócie można powiedzieć, że im wyższe dochody ze sprzedaży netto innowacji, tym wyższa dotacja, czyli mniej środków do zwrotu.

Pomoc dla innowacyjnych podmiotów

Warto przypomnieć, że dla podmiotów stawiających pierwsze kroki w świecie dotacji unijnych na innowacje przewidziano wsparcie. Unijne pieniądze na innowacje w obecnej perspektywie są ogromne – do podziału jest aż 4,4 mld euro. Firmy, które chcą je zdobyć, muszą dobrze przygotować projekt i opisać go we wniosku. Sprawdź, gdzie szukać pomocy.

Uwaga! Materiał ten dotyczy innowacji produktowych, tj. gdy planowane są nowe usługi lub produkty, a nie innowacje procesowe.

