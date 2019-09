„Ściana wschodnia” dogoni Europę Zachodnią?

Czy „ściana wschodnia” ma szansę dogonić państwa Europy Zachodniej? Niemiecki przemysł zwalnia, a Wielka Brytania ma na głowie brexit. Czy szykują się zmiany wśród największych gospodarek świata?

Od upadku Muru Berlińskiego w 1989 roku między wschodnią a zachodnią częścią Europy ciągle widać znaczące różnice gospodarcze. Obecnie europejczycy borykają się z zupełnie innymi problemami niż ćwierć wieku temu. Starzejące się społeczeństwo, brak wykwalifikowanych pracowników na różnych stanowiskach - to m.in. problemy dzisiejszej Europy.

Wielka trójka

Gospodarka Unii Europejskiej wynosiła 18 162 109 mln dolarów w 2018 roku. Organizacja od 1993 roku zrzesza już 28 państw. Przyglądamy się PKB poszczególnych krajów w kontekście zapowiadanego spowolnienia i innych kłopotów dotykających nasz kontynent.

Państwa europejskie - od najbardziej bogatych po najbiedniejsze w 2018 roku Państwo PKB (mln USD) Udział w PKB UE (%) Udział w światowym PKB (%) 1 Niemcy 3 930 000 21,64% 4,75% 2 Wielka Brytania 2 770 000 15,25% 3,31% 3 Francja 2 660 000 14,65% 3,29% 4 Włochy 2 050 000 11,29% 2,46% 5 Rosja 1 520 000 8,37% 1,86% 6 Hiszpania 1 420 000 7,82% 1,69% 7 Holandia 853 806 4,70% 1,07% 8 Turcja 766 428 4,22% 0,846% 9 Szwajcaria 650 431 3,58% 0,841% 10 Szwecja 558 949 3,08% 0,654% 11 Polska 517 275 2,85% 0,648% … 42 Kosowo 20 857 0,11% 0,0146% 43 Malta 20 823 0,11% 0,014% 44 Islandia 19 293 0,11% 0,009% 45 Czarnogóra 11 758 0,06% 0,006% 46 San Marino 2 141 0,01% 0,002% Źródło: opracowanie własne Bankier.pl

Wśród europejskich gospodarek wyłaniają się trzy największe, które łącznie stanowią ponad 50% PKB Unii Europejskiej w 2018 roku:

Niemcy,

Wielka Brytania,

Francja.

Niemcy, którzy ze znaczącą przewagą wygrywają z pozostałymi państwami, są czwartą co do wielkości gospodarką świata - za Stanami Zjednoczonymi, Chinami i Japonią. Najwyższą pozycję z państw wschodniej Europy zajmuje Polska – 11. miejsce w rankingu. Rodzima gospodarka stanowi 2,85% PKB Unii Europejskiej.

Za jedną piątą UE odpowiadają Niemcy

Niemiecka gospodarka pomimo spadków w przemyśle, wzrostu bezrobocia i przewidywanej recesji jest liderem wśród europejskich państw. W 2018 roku udział niemieckiej gospodarki w PKB europejskim wynosił 21,64% i był najwyższy, co do wielkości w Europie. Niemcy są czwartą gospodarką na świecie, z udziałem PKB w wysokości 4,75%.

Gospodarka niemiecka opiera się w 71% na sektorze usługowym oraz w 28% na przemyśle. Przemysł motoryzacyjny napędza gospodarkę i zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem wielkości. Siedzibę na terenie państwa mają takie firmy jak: Mercedes Benz, Porsche, Volkswagen czy Audi. Niemcy posiadają dobrze rozwiniętą sieć transportową, ok. 13 tys. km samych autostrad, co czyni ich to trzecim państwem w Europie z najdłuższymi drogami szybkiego ruchu.

Wielka Brytania – być albo nie być

Drugiej miejsce wśród państw europejskich zajmuje Wielka Brytania. Udział angielskiej gospodarki w PKB Unii Europejskiej wynosi 15,25%, od Niemiec dzieli ją różnica 6 punktów procentowych. Wielka Brytania od czerwcowego referendum w 2016 roku prowadzi procedurę brexitu. Funt brytyjski zaliczył znaczący spadek w związku z tym. Obecnie kursy walutowe zaliczają duże wahania wraz z zawirowaniami na światowych rynkach.

Gospodarka angielska opiera się w 79% na sektorze usługowym. Przemysł lotniczy Wielkiej Brytanii jest trzecim co do wielkości na świecie. Sektor turystyczny znajduje się w pierwszej światowej dziesiątce na szóstym miejscu. Londyn jest również finansowym centrum Europy. Na terenie Królestwa znajdują się najlepsze światowe uczelnie, a Brytyjczycy, a pod względem liczby otrzymanych nagród Nobla, zajmują drugą pozycję po USA.

Francja strajkiem stoi

Francuska gospodarka to 14,65% PKB UE, sytuuje to ją na trzeciej pozycji w rankingu wśród najbogatszych państw europejskich w 2018 roku. Również Francja nie jest wolna od kłopotów jak pozostali liderzy klasyfikacji. Od listopada 2018 roku przez kraj przetacza się fala strajków przeciwko polityce gospodarczej prezydenta Emmanuela Macrona.

. Jest członkiem grupy G8 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Francja zajmuje czwarte miejsce na świecie pod względem przychodów z turystyki, w 2015 roku była najchętniej odwiedzanym państwem na świecie.

San Marino, Czarnogóra i … Islandia!

Według PKB w 2018 roku najsłabiej wypadło San Marino, Czarnogóra oraz Islandia. San Marino generuje niecałe 0,01% udziału PKB w UE, jest państwem typowo turystycznym, od kilku lat utrzymuje najniższy wskaźnik bezrobocia w Europie. Czarnogóra z 0,06% udziałem w PKB oraz przedostatnim miejscu w rankingu jest również państwem typowo turystycznym i stosunkowo młodym. Niepodległość ogłosiło dopiero w 2006 roku. Islandia jako czterdziesta czwarta gospodarka europejska opiera się głównie na rybołówstwie. Ciągle dochodzi do siebie po kryzysie finansowym w 2008 roku, który zatrząsł jej trzema największymi bankami.

Dominika Florek