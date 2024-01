Scholz skrytykował kraje UE za niewystarczającą pomoc dla Ukrainy

Nepal zakazał swoim obywatelom wyjazdu do Rosji lub na Ukrainę w celach zarobkowych Rząd Nepalu zakazał swoim obywatelom wyjazdu do Rosji lub na Ukrainę w celu podjęcia pracy, twierdząc, że wielu z nich zostało zwerbowanych przez rosyjską armię do walki w wojnie przeciwko Ukrainie - poinformowała agencja Associated Press.