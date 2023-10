Scholz o nielegalnej migracji: trzeba deportować ludzi na dużą skalę

Kanclerz Niemiec jedzie do Izraela. "Bliski Wschód jest na krawędzi przepaści" Kanclerz Niemiec Olaf Scholz udaje się dziś do Izraela jako pierwszy szef rządu od czasu ataku Hamasu. Portal tygodnika "Spiegel" podkreśla, że pośpiech Scholza jest znaczący. Przypomina, że do Kijowa kanclerz pojechał dopiero cztery miesiące po ataku Rosji na Ukrainę. Tym razem się nie waha.