Schetyna zapowiada narodową debatę o przyjęciu euro

Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiada "wielką, merytoryczną, narodową debatę" o wprowadzeniu w Polsce euro. Miałaby się ona odbyć w ciągu kilkunastu najbliższych miesięcy.

Podczas spotkania Rady Krajowej PO w Warszawie Grzegorz Schetyna mówił, że sprawa euro jest jednym z kluczowych projektów planowanych przez jego ugrupowanie. Podkreślał, że PO chce, aby Polska "była w rdzeniu unijnym". "Dla nas euro to nie jest ideologiczny fetysz, którego należy się bezwarunkowo bać lub bezwarunkowo wielbić" - mówił Grzegorz Schetyna. Przekonywał, że wspólna europejska waluta to kolejne ważne narzędzie, które należy wykorzystać do realizacji polskich interesów, do wzmocnienia siły i pozycji Polski i budowania dobrobytu Polaków.

Grzegorz Schetyna zapewniał, że w debacie o przyjęciu euro "każdy głos będzie usłyszany i wszyscy będą mieli poczucie demokratycznego znaczenia swojej indywidualnej opinii i decyzji". Dodał, że to PO "musi wziąć na siebie polityczną odpowiedzialność i pokazać Polakom prawdziwy wymiar czekającej nasz naród decyzji". W tym celu partia zamierza zaproponować scenariusz przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty. Grzegorz Schetyna doprecyzował, że nie będzie to kalendarz, ale "bardzo precyzyjna ścieżka dojścia do euro".

Grzegorz Schetyna powiedział, że Polska potrzebuje ponadpartyjnej współpracy w polityce zagranicznej. Dodał też, że z powodu brexitu środki dla Polski zostaną zmniejszone w nowym unijnym budżecie, a obecny rząd - w jego ocenie - nie potrafi skutecznie ich obronić. Walka o kształt unijnego budżetu będzie momentem kiedy miliony Polaków zobaczą prawdziwe oblicze tego rządu, już nie tylko dla naszej reputacji międzynarodowej, czy dla naszego samopoczucia, ale dla naszych wymiernych interesów i rozwoju. Jako odpowiedzialna opozycja musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby konsekwencje takiej polityki w najmniej bolesny sposób odbiły się na naszych przedsiębiorcach, rolnikach, samorządach, wyższych uczelniach, czy instytucjach kultury - mówił Grzegorz Schetyna.

Lider PO zapowiedział, że ugrupowanie będzie wychodzić z inicjatywami mającymi na celu złagodzenie, jego zdaniem, "katastrofalnych skutków" rządów Prawa i Sprawiedliwości. Grzegorz Schetyna krytykował głównie politykę zagraniczną rządu, która powoduje, w jego opinii, utratę sojuszników i osamotnienie Polski na arenie międzynarodowej.

Poza przewodniczącym PO głos zabrali między innymi zaproszeni goście - obecna unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Elżbieta Bieńkowska, a także były minister spraw zagranicznych w rządzie PO Radosław Sikorski.

IAR/jl&Dawid Grygorcewicz / gaj