Scanway chce zadebiutować na NC jeszcze w tym roku

Cena emisyjna jednej akcji Scanway w ofercie została ustalona na 45 zł. Wielkość oferty wyniesie 9 mln zł, spółka emituje łącznie 200 tys. szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C - poinformował Scanway w komunikacie prasowym. Spółka planuje debiut na NewConnect w III kw. 2023 roku.

fot. Bartek Sadowski / / Materiały dla mediów

"Scanway operuje na dynamicznie rozwijającym się rynku, rosnąc jeszcze szybciej od niego i dobrze wpasowując się w obecne trendy, czyli istotny wzrost liczby wystrzeliwanych satelitów, z których około połowa będzie wyposażona w ładunki optyczne, a także postępującą automatyzację, co sprzyja wdrażanym przez nas systemom wizyjnym w przemyśle. Naszym planem jest zrealizowanie programu inwestycyjnego w horyzoncie 18 miesięcy i osiągnięcie celów strategicznych na najbliższe trzy lata, czyli wzrost przychodów z działalności kosmicznej do 14-18 mln zł przy marży ok. 40-45 proc. oraz wzrost przychodów z działalności przemysłowej do 14-18 mln zł przy marży ok. 30-35 proc. Pracując nad realizacją dalszego rozwoju Scanway, zamierzamy uczyć się najlepszych praktyk dla notowanych spółek i zyskać zaufanie w oczach inwestorów. Obecnie przygotowujemy się do debiutu na NewConnect, chcemy zadebiutować jeszcze w III kwartale 2023 roku" – powiedział cytowany w komunikacie prasowym prezes Jędrzej Kowalewski.

Scanway polska firma działająca w branży technologii obserwacyjnej z kosmosu i wizyjnej kontroli jakości w przemyśle, której teleskop oraz system do autodiagnostyki satelitów znajduje się już na orbicie w ramach misji STAR VIBE, rusza z ofertą publiczną akcji.

Przychody spółki w 2022 roku wyniosły 3,6 mln zł, co przekłada się na wzrost w ujęciu rok do roku o 44 proc. Scanway wykazał w 2022 roku zysk netto w wysokości 0,3 mln zł, wzrost o 0,4 mln zł r/r. (PAP Biznes)

