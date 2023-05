Scania zamyka fabrykę w Słupsku. Zwolnienia dotkną kilkuset osób

Płace w IT zaciągają hamulec. Podwyżki jedynie dla wybranych Spowolnienie w branży IT hamuje wzrost płac. Na podwyżki mogą liczyć jedynie wybrani, doświadczeni specjaliści - eksperci od chmury czy data science. W tym roku przeciętny wzrost wynagrodzeń wyniósł prawie 11 proc., w przyszłym będzie to od 5 do 10 proc. - podaje wtorkowa "Rzeczpospolita".