Saudyjczycy i Węgrzy przejmą aktywa Lotosu. Znamy szczegóły

Po osiemnastu miesiącach od wydania warunkowej decyzji Komisji Europejskiej na fuzję PKN Orlen z Lotosem, Daniel Obajtek przedstawił partnerów, którym sprzedane zostaną wydzielone aktywa gdańskiej spółki.

Umowa pomiędzy Grupą Lotos a MOL Hungarian Oil obejmuje łącznie pakiet 417 stacji paliw sieci detalicznej Lotos znajdujących się na terenie Polski. Cena określona w umowie zostanie wyliczona w oparciu o element stały w kwocie ok. 610 mln USD oraz element zmienny, zależny od wysokości długu oraz kapitału obrotowego Lotos Paliwa.

Ponadto PKN Orlen zawarł warunkową umowę nabycia od MOL 144 stacji paliw zlokalizowanych na Węgrzech oraz 41 stacji paliw zlokalizowanych na Słowacji, za łączną cenę ok. 229 mln EUR. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy Ramowej, przy czym faktyczny odbiór wszystkich nabywanych aktywów zostanie zakończony w ciągu 18 miesięcy od dnia zamknięcia transakcji

Saudi Aramco zostanie sprzedany pakiet 30 proc. udziałów w spółce Lotos Asfalt. Cena określona w umowie zostanie wyliczona w oparciu o formułę, na którą składa się element stały w kwocie ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny, zależny od wysokości długu oraz kapitału obrotowego LOTOS Asfalt w dniu poprzedzającym podpisanie umowy przyrzeczonej.

Grupa Lotos sprzeda Aramco 100 proc. udziałów w Lotos SPV 1, podmiocie, do którego wydzielona zostanie zorganizowana część przedsiębiorstwa prowadzonego aktualnie przez Lotos Paliwa w zakresie hurtowej sprzedaży paliw. Element stały ceny to 1 mld zł.

Dodatkowo PKN Orlen podpisał z Saudi Arabian Oil Company długoterminową umowę na dostawy ropy naftowej do spółek z Grupy Orlen. Na podstawie tej umowy, w przypadku finalizacji procesu koncentracji z Grupą Lotos, PKN Orlen zagwarantuje dostawy ropy naftowej od Saudi Arabian Oil Company do Grupy Kapitałowej Orlen w ilości od 200 do 337 tys. baryłek dziennie.

Oznacza to pokrycie ok. 45 proc. dziennego zapotrzebowania konsumpcji w Polsce. Tym samym następuje istotna zmiana i dywersyfikacja dostaw ropy. Do tej pory ponad 90 proc. ropy pochodziło z kierunku rosyjskiego. Ponadto, chociaż nie podano tego w komunikacie, może oznaczać to inny rodzaj ropy. Saudi Aramco eksportuje przede wszystkim lekką i z niską zawartością siarki ropę typu Arab Light. Ropa importowana z Rosji to typ Ural, znacznie cięższa i zasiarczona.

Węgierski MOL posiada obecnie 98 proc. akcji firmy Slovnaft, która jest obecna na polskim rynku. Według raportu POPiHN na koniec września 2021 r. Slovnaft Partner posiadał w Polsce 79 stacji paliw. MOL w komunikacie prasowym poinforomował, że dzięki przejęciu ponad 400 stacji w Polsce stanie się trzecim największym graczem na rynku detalicznej sprzedaży paliw w Polsce.

Saudi Aramco to światowy potentat na rynku wydobycia i przerobu ropy naftowej.

Jest też kawałek dla polskiego Unimotu. 100 proc. akcji Lotos Terminale kupi Unimot Investment. Dziewięć terminali paliw o łącznej pojemności 350 tys. metrów sześciennych oraz zakłady produkcji asfaltu w Czechowicach-Dzieidzicach i Jaśle trafią do Unimotu, dzięki czemu spółka stanie się trzecim graczem na rynku magazynowania i drugim na rynku sprzedaży asfaltów.

Prezes PKN Orlren powiedział podczas konferencji, że część pozyskanych środków ze sprzedaży aktywów zostanie przeznaczona na dalsze akwizycje w Europie Centralnej.

Transakcja musi zostać jeszcze zaakceptowana przez przez Komisję Europejską.

Przyspieszenie przeprowadzenia planów fuzji dwóch paliwowych spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa nastąpiło dopiero po objęciu sterów w PKN Orlen przez Daniela Obajtka i podpisaniu listu intencyjnego w lutym 2018 r. Kolejnym etapem była pozytywna decyzja Komisji Europejskiej na dokonanie koncentracji z 14 lipca 2020 roku wydana jednak w sposób warunkowy, określająca m.in. które wydzielone aktywa Lotosu musi sprzedać, aby uniknąć zbyt dużej przewagi konkurencyjnej. Rafinerie w Płocku i Gdańsku to największe tego typu instalacje w Polsce i zapewniają pełny monopol na rynku.

W tym celu zaczęto szukać potencjalnych podmiotów, zdolnych odkupić wartościowe segmenty działalności Lotosu a terminy wyznaczone przez Komisję Europejską kilkukrotnie przekładano z uwagi na skalę i złożoność budowanej transakcji (lipiec i listopad 2021 r.). W ostatnim czasie medialne spekulacje co do przyszłych nabywców stały się tematem politycznym. Mimo że od początku ogłoszenia środków zaradczych (warunków do spełniania) mówiło się o wąskim kręgu podmiotów zainteresowanych i mogących wziąć udział w transakcji, politycy wydają się widzieć w niej polityczny leitmotiv najbliższych dni.

Jeśli PiS naprawdę sprzedał stacje Lotosu węgierskiej firmie MOL, politycznie związanej z Moskwą, to znaczy, że Ład Kaczyńskiego jest bardziej rosyjski, niż sądzili najwięksi pesymiści. — Donald Tusk (@donaldtusk) January 9, 2022

Na sprzedaż wystawiono po odpowiednich zmianach organizacyjnych:

30 proc. udziałów w spółce Lotos Asfalt razem z aktywami rafineryjnymi Lotosu,

80 proc. posiadanych stacji (389 stacji)

9 składów paliwa,

50 proc. udziałów w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych powołanej razem z koncernem BP.

Dodatkowo Komisja zastrzegła kilka działań, takich jak rozbudowa terminalu paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie czy zaoferowania konkurencji z Czech takiego paliwa w otwartej procedurze przetargowej, zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu lub tzw. pozostałości ciężkich.

„To wszystko przyniesie w najbliższym czasie bardzo duże zyski dla tego nowego, połączonego koncernu paliwowo-energetycznego i to się na pewno opłaci" – podkreślił minister aktywów państwowych Jacek Sasinn na antenie Polskiego Radia.

„Najtrudniejszą z transakcji jest bez wątpienia fuzja z Lotosem. Przy przejmowaniu Energi zagrożeń nie widziałem. Pod względem trudności fuzja z PGNiG plasuje się gdzieś pośrodku – mówił dla "Pulsu Biznesu" Daniel Obajtek.

Całość procesu tworzenia koncernu multienergetycznego ma skończyć przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dlatego w maju 2021 r. doszło do podpisania umowy o współpracy z PKN Orlen i PGNiG oraz Skarbem Państwa. Umowa dotyczy rekomendowanego scenariusza konsolidacji, zgodnie z którym akcjonariusze Grupy Lotos i PGNiG w zamian za akcje posiadane w kapitałach zakładowych tych spółek obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i z dniem połączenia staną się akcjonariuszami Orlenu.

Analitycy domu maklerskiego Trigon w ostatniej rekomendacji z grudnia napisali, że materializacja scenariusza połączenia z Lotosem, zwiększy jednocześnie prawdopodobieństwo transakcji PKN Orlen z PGNiG.