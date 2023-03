Prezes Saudi National Bank rezygnuje ze stanowiska. Bank był największym udziałowcem Credit Suisse

PODCAST Rynki rozchwiane bankami. Jak kryzys wpływa na giełdę i w co warto teraz inwestować? Kryzys bankowy w USA czy przejęcie Credit Suisse wstrząsnęły rynkami. Goście "PB do słuchania" opowiadają o tym, jak te wydarzenia na nie wpłyną i w co warto obecnie inwestować.