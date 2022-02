Saudi Aramco rozważa sprzedaż akcji za 50 mld dolarów

fot. Hamad I Mohammed / / Reuters

Czy Saudi Aramco pobije własny rekord największej wartości sprzedaży akcji? W obliczu dobrej koniunktury na rynku ropy naftowej i najwyższych cenach od 2014 r. trwają spekulacje na ten temat. Byłaby to największa w historii oferta skierowana do inwestorów na całym świecie.

Akcje Saudi Aramco zadebiutowały na rynkach giełdowych ponad 2 lata temu, chociaż o potencjalnej ofercie publicznej największego producenta ropy naftowej na świecie mówiło się już znacznie wcześniej. Czy w związku z obecną sytuacją rynkową Saudyjczycy zdecydują się na sprzedaż kolejnego pakietu akcji? Tak wynika z informacji "Wall Street Journal".

Władze Arabii Saudyjskiej, które kontrolują spółkę, rozważają zaoferowanie do sprzedaży akcji, stanowiących 2,5 proc. kapitału. Jak szacują analitycy, wartość przygotowywanej oferty rynkowej może przekroczyć 50 mld dolarów, co oznacza wartość całego przedsiębiorstwa na poziomie ok. 2 bln dolarów – zbliżoną do wartości przedsiębiorstwa sprzed IPO. Do sprzedaży miałoby dojść poprzez giełdę w Londynie.

Saudi Aramco dysponuje największymi, udokumentowanymi na świecie zasobami ropy naftowej. Olbrzymią przewagę nad konkurencją stanowią jedne z najniższych na świecie koszty produkcji ropy, szacowane na 20-25 dolarów za baryłkę.

Blisko miesiąc temu Saudi Aramco stał się partnerem PKN Orlen w Rafinerii Gdańskiej oraz zobowiązał się do dostaw paliw lotniczych.

JM