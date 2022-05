Saturator do wody gazowanej, czyli domowe bąbelki. Oszczędność i ekologia w jednym

fot. Bignai / / Shutterstock

Przed nami upalne dni, a przy wysokich temperaturach należy pamiętać o odpowiednim nawadnianiu organizmu, jednak w dobie wojny z plastikiem wielu z nas nie chce produkować sterty butelek po napojach. I tu z pomocą przychodzi produkt coraz bardziej zyskujący na popularności, czyli domowy saturator. Czym jest, jak działa, ile kosztuje i – co ważne dla naszych portfeli – czy można zaoszczędzić, korzystając z tego urządzenia? Sprawdzamy.

Saturator do wody to idealny sprzęt dla osób preferujących napoje gazowane, którym jednocześnie zależy na środowisku, jak i domowym budżecie. Kupując jedno urządzenie, rezygnujemy z produkcji stosu plastikowych odpadów oraz oszczędzamy pieniądze, ponieważ nie musimy już przy każdej wizycie w sklepie zaopatrywać się w zgrzewki wody.

Domowy saturator – czym jest

To niewielkie urządzenie, w skład którego wchodzą specjalne naboje z dwutlenkiem węgla, mechanizm do saturacji oraz zbiornik na płyn – przeważnie jest to szklana lub wykonana z kopoliestru (czyli takiego „ekoplastiku”) butelka. Wyglądem przypomina niewielki ekspres do kawy.

Innym sposobem na gazowanie wody jest korzystanie z syfonu kojarzonego z okresem PRL-u. By z niego korzystać, również potrzebne są naboje z CO2, jednak to, co odróżnia go od wyżej opisanego saturatora, to to, że jest zdecydowanie bardziej poręczny i bardziej "mobilny", dzięki czemu łatwiej możemy z niego korzystać poza domem. Wygląda podobnie jak termos do herbaty.

BANKIER NA WEEKEND: Polecamy także inne nasze teksty z wydania weekendowego:

Jak działa saturator do wody gazowanej?

Jak działa taki saturator? Do butelki wlewamy wodę i umieszczamy ją w urządzeniu (w zależności od rodzaju sprzętu można wybrać stopień „nagazowania” płynu), uruchamiamy sprzęt i po kilku chwilach – gotowe. Za bąbelki odpowiada dwutlenek węgla znajdujący się w nabojach, które umieszcza się z tyłu sprzętu – jeden wystarczy na przygotowanie ok. 60-80 litrów gazowanych napoi, co przekłada się ok. 1-1,5 miesiąca.

Za pomocą saturatora możemy przygotować nie tylko gazowaną wodę, ale również słodkie napoje, które widujemy na sklepowych półkach – wystarczy do gotowych już bąbelków wlać odpowiedni syrop (cena ok. 20-25 zł) i cieszyć się ulubionym smakiem.

Oszczędność i ekologia w jednym

Pilnowanie budżetu domowego jest dla większości z nas bardzo ważne, już nasi rodzice, dziadkowie i ich rodzice oszczędzali. Obecnie coraz większą uwagę skupiamy również na dbaniu o środowisko i byciu eko. Czy można połączyć te dwa istotne zagadnienia? A i owszem.

Zakup saturatora domowego może wydawać się sporym wydatkiem – jednorazowo musimy przeznaczyć na ten cel kilkaset złotych w zależności od wybranego modelu, a przecież butelka wody w sklepie kosztuje kilka złotych – czasem nawet mniej. Takie spojrzenie na sprawę jest dość krótkowzroczne. Oczywiście – kilkaset a kilka złotych to spora różnica, jednak biorąc pod uwagę, na jak długo wystarczy nam jedna butelka napoju, sprawa wygląda nieco inaczej. Decydując się na zakup sprzętu do gazowania wody, nasze miesięczne koszty wynosić będą kilkadziesiąt złotych (za nabój z dwutlenkiem węgla – ceny zależą od firmy i sklepu, ale jest to średnio ok. 50 zł - oraz zużycie wody), a samo urządzenie posłuży nam przez lata.

O ekologicznych zaletach tego rozwiązania chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Wybierając saturator do wody gazowanej, rezygnujemy z ogromnej ilości plastiku, dodatkowo do wyprodukowania jednej butelki wody o pojemności 1,5 l zużywa się jej aż 3 litry! Ponadto w wodzie, która znajduje się w plastikowych opakowaniach, jest więcej mikroplastiku niż w kranówce. Co w sytuacji, gdy nie przepadamy za miejską wodą? Ten problem również łatwo można rozwiązać – wystarczy zaopatrzyć się w filtr, przez który najpierw przepuścimy ciecz.

Oczywiście – to kolejny wydatek na naszej liście, ale stosunkowo niewielki, dzbanki można znaleźć w naprawdę przystępnych cenach (ok. 50 zł). Decydując się na taki zakup, musimy pamiętać, że raz w miesiącu powinniśmy wymienić filtr - koszt jednego (w zależności od firmy) to ok. 10 zł - przeważnie sprzedawane są one w wielopakach.

Zalety urządzenia do gazowania wody

Największe profity z posiadania saturatora do wody gazowanej zostały już po prawdzie wymienione wyżej, ale znajdą się kolejne plusy, które mogą przekonać kogoś do zakupu tego sprzętu. Prezentujemy małe podsumowanie w podpunktach.

Oszczędność – nasz portfel odczuje jednorazowy wydatek, lecz podczas późniejszych zakupów zostanie w nim więcej pieniędzy, gdy zrezygnujemy z wody butelkowanej i innych słodkich napoi.

– nasz portfel odczuje jednorazowy wydatek, lecz podczas późniejszych zakupów zostanie w nim więcej pieniędzy, gdy zrezygnujemy z wody butelkowanej i innych słodkich napoi. Ekologia – decydując się na zakup saturatora, znacznie ograniczamy produkcję plastiku, który już i tak zalewa środowisko naturalne. Butelki dołączone do zestawów są albo szklane, albo wykonane z „ekoplastiku”, dzięki czemu możemy z nich wielorazowo korzystać, a nawet zmywać w zmywarce. Przeważnie mają pojemność od 0,5 do 1 litra.

– decydując się na zakup saturatora, znacznie ograniczamy produkcję plastiku, który już i tak zalewa środowisko naturalne. Butelki dołączone do zestawów są albo szklane, albo wykonane z „ekoplastiku”, dzięki czemu możemy z nich wielorazowo korzystać, a nawet zmywać w zmywarce. Przeważnie mają pojemność od 0,5 do 1 litra. Element wystroju – najnowsze saturatory do wody możemy znaleźć w różnych kształtach czy kolorach, wyglądają jednak na pewno nowocześnie i będą stanowić designerski dodatek w naszej kuchni.

– najnowsze saturatory do wody możemy znaleźć w różnych kształtach czy kolorach, wyglądają jednak na pewno nowocześnie i będą stanowić designerski dodatek w naszej kuchni. Wygoda – podczas robienia zakupów nie będziemy musieli już nosić ciężkich zgrzewek wody, a gdy ta nam się skończy, nie trzeba pędzić do sklepu po kolejną butelkę, tylko w kilka sekund przygotujemy napój sami. Dodatkową zaletą jest wybór stopnia nagazowania wody – większość modeli oferuje możliwość ustawienia poziomu nasycenia dwutlenkiem węgla (słaby, średni, mocny).

– podczas robienia zakupów nie będziemy musieli już nosić ciężkich zgrzewek wody, a gdy ta nam się skończy, nie trzeba pędzić do sklepu po kolejną butelkę, tylko w kilka sekund przygotujemy napój sami. Dodatkową zaletą jest wybór stopnia nagazowania wody – większość modeli oferuje możliwość ustawienia poziomu nasycenia dwutlenkiem węgla (słaby, średni, mocny). Zdrowie – rezygnując z wody butelkowanej na rzecz kranówki, przyjmujemy mniej cząsteczek mikroplastiku do swojego organizmu.

Jaki saturator do wody wybrać? Popularne marki i modele

Stojąc przed wyborem urządzenia do gazowania wody, można mieć nie lada zagwozdkę. Na jaki sprzęt postawić, na który model się zdecydować? Możliwości jest oczywiście wiele, jednak są marki, które w ostatnim czasie zyskały na popularności.

SodaStream

Jedną z najbardziej rozpoznawalnych firm w tym zakresie jest SodaStream. Ma ona w swojej ofercie kilka modeli:

Terra,

Duo,

Crystal,

Art,

Spirit.

SODASTREAM Spirit Mega Pack 299 zł 336 zł Sprawdź SODASTREAM Terra biały 269 zł 399,99 zł Sprawdź SODASTREAM Crystal 463,99 zł Sprawdź

Do wyboru mamy kolory: czarny, biały, szary, miętowy, choć pierwsze dwa są najpopularniejsze. W zależności od pakietu, na który się zdecydujemy, w zestawie mamy różne wielkości i liczbę butelek czy szklanych karafek, liczbę cylindrów z CO2, ponadto niektóre sklepy oferują jako dodatek syrop o smaku popularnych napoi gazowanych.

Niewątpliwą zaletą jest to, że sami możemy wybrać stopień nagazowania wody.

Aarke

To kolejna firma oferująca saturatory do wody, jednak te są zdecydowanie droższe od tych, które proponuje SodaStream. Dostępne są kolory: srebrny, złoty, miedziany, czarny matowy i błyszczący oraz biały.

Najnowszym modelem jest Carbonator 3 – w porównaniu do 2 plastikowe elementy zastąpione zostały stalowymi. Także i w tych saturatorach sami możemy zdecydować o ilości bąbelków w napoju.

Stylowe saturatory Sprawdzą się w upał Sprawdź Modele do każdego wnętrza Aarke Sprawdź

Philips

Firma znana od lat posiadająca w swojej ofercie małe i duże AGD teraz oferuje także saturatory do wody. Produkt GoZero dostępny jest w kolorach: czarnym, białym, miętowym i czerwonym, tak jak poprzednicy posiada regulację poziomu nasycenia CO2. Butelki wykonane są z tworzywa sztucznego PET bez bisfenolu A.

Saturatory Philips Od 299 zł Sprawdź Saturator Philips W modnych kolorach Sprawdź

Orion

Ta czeska firma ma w swojej ofercie saturator AquaDream. Urządzenie dostępne jest w kolorach czarnym, białym oraz czerwonym, także tu – jak i w sprzętach wspomnianych wyżej – sami możemy wybrać poziom gazu w wodzie.

ORION AquaDream czarny 299,95 Sprawdź ORION AquaDream czerwony 359,95 Sprawdź ORION AquaDream biały 319,95 Sprawdź

Wessper

Saturator AquaFrizz dostępny jest tylko w jednym kolorze – czarnym. Producent informuje, że jego butelki nie nadają się do mycia w zmywarce. Także w tym modelu możemy sami zdecydować, jak bardzo nasz napój ma być gazowany.

Saturator do wody – cena

Urządzenie do gazowania wody możemy kupić już w przedziale 200-300 złotych. Oczywiście wszystko zależy od tego, co i w jakiej liczbie posiada zestaw, na który się zdecydujemy – im więcej elementów, tym finalny rachunek będzie wyższy. Za najdroższe saturatory zapłacimy około 1000 złotych (w tym przedziale bryluje wymieniona wyżej marka Aarke).

Osobno kupić możemy także same butelki – plastikowe bądź szklane, pojedyncze czy w zestawach. Ceny (w zależności od wymienionych parametrów) zaczynają się od ok. 40 złotych.

Stałym wydatkiem przy saturatorze są naboje z dwutleniem węgla. Jak już wyżej wspominaliśmy, jeden wystarczy na 60-80 litrów napoju w zależności od poziomu jego nagazowania (przy codziennym użytkowaniu przekłada się to na miesiąc-półtora). Ceny cylindrów zaczynają się od ok. 50 zł.

Podsumowanie

Czy warto zaopatrzyć się w saturator wody? Każdy na to pytanie musi odpowiedzieć sobie sam, jednak niewątpliwymi plusami przemawiającymi na korzyść tego urządzenia są: oszczędność – pieniędzy oraz czasu, jak również pozytywny wpływ na środowisko poprzez produkowanie mniejszej ilości plastiku w naszym otoczeniu.

DU