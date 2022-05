Sasin zapowiada usprawnienie dostaw paliw do Ukrainy

/ Ministerstwo Aktywów Państwowych

Usprawnienie dostaw do Ukrainy paliw niezbędnych do funkcjonowania państwa i prowadzenia wojny były tematem polsko-ukraińskich rozmów w Warszawie - poinformował wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Jak mówił Sasin na konferencji prasowej, Polska jest krajem, który bez wahania podjął się pomocy dla walczącej Ukrainy, także dostarczając niezbędne produkty i surowce i stała się swego rodzaju hubem zaopatrzeniowym dla Ukrainy. Przypomniał, że paliwa są niezbędne, by Ukraina mogła funkcjonować i prowadzić skuteczną walkę, tymczasem infrastruktura paliwowa, w tym rafinerie i magazyny od pierwszych dni wojny są obiektem rosyjskich ataków.

Polska sama jest importerem niemal 100 proc. ropy i w dużej części produktów z niej, więc jesteśmy przede wszystkim pośrednikiem, mogącym organizować dostawy - zaznaczył Sasin.

Rozmowy dotyczyły usprawnienia zarówno pozyskiwania surowców, jak i skutecznego przekazywania ich Ukrainie - wyjaśnił wicepremier. Jak zaznaczył, jest wiele problemów infrastrukturalnych, zarówno jeśli chodzi o przekazywanie zwiększonego wolumenu zaopatrzenia przez granicę, jak samego ich transportu na terytorium Polski.

Niektóre są prozaiczne, jak chociażby różny rozstaw torów kolejowych, co powoduje konieczność przeładunku na granicy - wskazał Sasin.

„Mówimy o wsparciu Ukrainy i Ukraińców w walce, ale musimy także wybiegać do przodu i rozmawiać o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości. Mam nadzieję, że już wkrótce po zakończeniu wojny państwo ukraińskie będzie potrzebowało dostaw i wsparcia w odbudowie infrastruktury energetycznej i paliwowej. Te kwestie są również obiektem rozmów, ale także naszych myśli i naszych planów, jakie już robimy, aby móc w odpowiednim czasie rządowi Ukrainy przedstawić ofertę” – powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Dodał, że rozmowy były prowadzone nie tylko na szczeblu politycznym, ale „przede wszystkim miały one charakter ekspercki”.

„W rozmowach brali udział przedstawiciele spółek i instytucji z obu stron, z polskiej strony były to głównie spółki Skarbu Państwa, bo to one są na pierwszym froncie działań, np. PKN Orlen czy PGNiG, ale także spółki odpowiedzialne za logistykę dostaw, jak PKP Cargo, czy za przewozy i sieć kolejową, jak Polskie Linie Kolejowe” – dodał Jacek Sasin.

aop/ wkr/