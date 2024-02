Sasin umywa ręce ws. fuzji Orlenu z Lotosem? "Nie mogłem widzieć tej umowy"

W czwartek, na antenie TVN 24 Jacek Sasin, poseł PIS, były wicepremier, minister aktywów państwowych, powiedział, że gdy składał wniosek do Rady Ministrów o rekomendację dot. połączenia Orlenu z Lotosem, nie widział umowy przygotowanej przez Orlen, ponieważ umowa została przygotowana później.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Jacek Sasin w czwartek na antenie TVN 24, powiedział: "nie mogłem widzieć tej umowy (umowy przygotowanej przez Orlen, w związku z fuzją - PAP) zanim poprosiłem o rekomendację, ponieważ ta umowa powstała wiele miesięcy później".

Jak dodał: "złamałbym prawo, gdybym oglądał ta umowę, dlatego że zabraniał mi to Kodeks spółek handlowych, prawo europejskie, oraz rozporządzenie MAR".

Zapytany, czy kontrolował transakcję jako minister, powiedział, że "nie ma czegoś takiego jak kontrola Orlenu, jest dokonywanie prawa z akcji i z udziału w Orlenie. Wówczas Skarb Państwa miał 27 proc. udziału w Orlenie i był jednym z udziałowców. W ramach tego prawa wykonałem wszystko, co do mnie należało".

Przejęcie przez PKN Orlen Grupy Lotos w sierpniu 2022 r. (wcześniej - w kwietniu 2020 r. Grupy Energa oraz w listopadzie 2022 r. PGNiG) odbyło się w ramach budowy przez PKN Orlen multienergetycznego koncernu, co miało zwiększyć zarówno możliwości konkurencyjne spółki na międzynarodowych rynkach, jak i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W styczniu 2022 r., zgodnie z wymogami antymonopolowymi Komisji Europejskiej, PKN Orlen przedstawił środki zaradcze planowane w związku z zamiarem przejęcia Grupy Lotos. Ustalono m.in., że Saudi Aramco kupi 30 proc. akcji rafinerii w Gdańsku, a węgierski MOL przejmie 417 stacji paliw sieci Lotos znajdujących się w Polsce, natomiast PKN Orlen kupi od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji.

W czerwcu 2022 r. PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej zgodę na połączenie z Grupą Lotos. W lipcu 2022 r. fuzję zaakceptowali akcjonariusze Grupy Lotos - prawie 98,9 proc. głosów - oraz akcjonariusze PKN Orlen - niemal 98,3 proc. głosów. PKN Orlen sfinalizował przejęcie Grupy Lotos 1 sierpnia 2022 r. poprzez rejestrację połączenia przez Sąd Rejonowy w Łodzi.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczym węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W ubiegłym roku zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele, zwłaszcza po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern ma zainwestować ponad 320 mld zł. (PAP)

bk/ skr/