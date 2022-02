Sasin rozmawiał na Wall Street o zachętach inwestycyjnych i współpracy gospodarczej z Waszyngtonem

fot. @MAPGOVPL / / Twitter

Współpraca gospodarcza Polski i USA, w tym giełd obu krajów, była przedmiotem wtorkowych rozmów wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina na nowojorskiej Wall Street. Polityk wyraził nadzieję, że pozytywne informacje o stanie polskiej gospodarki staną się bodźcem dla amerykańskich inwestycji.

Sasin odwiedził we wtorek Giełdę Papierów Wartościowych w Nowym Jorku. Na Wall Street spotkał się też z jej zarządem.

"Odbyliśmy bardzo dobre spotkanie z zarządem giełdy. Towarzyszył mi w tym spotkaniu pan minister (rozwoju i technologii) Piotr Nowak, panowie prezesi: prezes Giełdy Papierów Wartościowych warszawskiej giełdy Marek Dietl i pan Marcin Chludziński, prezes KGHM. Rozmawialiśmy po pierwsze o możliwościach współpracy firm polskich i amerykańskich, (…) o współpracy obu giełd. Giełda Papierów Wartościowych, która obchodzi 30-lecie, (jest nieco młodsza) niż giełda nowojorska, ale historycznie obie są rówieśniczkami” – stwierdził Sasin.

Jak dodał w trakcie briefingu z dziennikarzami, bardzo dużo miejsca poświęcono w rozmowach na Wall Street kondycji polskiej gospodarki.

"To niezwykle ważne dla potencjalnych amerykańskich inwestorów. Przekazywaliśmy informacje o tym, że polska gospodarka ma się dobrze, że (...) przeszła suchą stopą przez pandemię koronawirusa i wywołany tym kryzys, że mamy rekordowy wzrost gospodarczy 5,6 proc. w roku ubiegłym i że prognozy, które formułują międzynarodowe organizacje, jak również Komisja Europejska, na ten rok są równie dobre" – mówił wicepremier. Zwrócił uwagę, że informacje te "zostały przyjęte z dużym zainteresowaniem".

"Dużo rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie i o wpływie tej sytuacji na gospodarkę, zarówno w Polsce, w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych - o potencjalnych zagrożeniach dla gospodarki, które ta sytuacja niesie. Myślę, że taki polski głos w Nowym Jorku, w centrum finansowym, gospodarczym Stanów Zjednoczonych, był ważny, że przekazaliśmy informacje, które będą ważne również dla tych inwestorów, którzy chcieliby w Polsce inwestować" – ocenił. Jak podkreślił, Polska potrzebuje tych inwestycji, zwłaszcza w sektorze energetycznym.

Zdaniem wicepremiera z dużym zainteresowaniem spotkały się informacje, że polskie spółki energetyczne zostaną niejako "oczyszczone" z aktywów węglowych, a obecnie na forum rządu jest procedowany projekt wydzielenia tych aktywów ze spółek energetycznych i skoncentrowania ich w odrębnym podmiocie.

„Spółki energetyczne będą mogły pozyskiwać finansowanie również ze strony amerykańskich podmiotów finansowych. Chcemy, żeby tak było. Mamy nadzieję, że ta informacja, która była bardzo dobrze przyjęta, będzie też zachętą, żeby do takich inwestycji dochodziło” – zaznaczył minister.

W kontekście skutków ewentualnej agresji rosyjskiej na Ukrainę Sasin oświadczył, że Polska przygotowuje się na ewentualność masowego napływu uchodźców.

"Jesteśmy w kontakcie z wojewodami, z samorządami w tej sprawie. Zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja. Nie spodziewamy się, że może nas przerosnąć" - zaznaczył wicepremier. Dodał, że gdyby jednak tak się stało, Polska będzie zwracać się o wsparcie do sojuszników, przede wszystkim w UE, ale też w NATO.

"W tej chwili trudno mówić o jakichś konkretnych formach tego wsparcia, jakie mogłoby być udzielone. To już jest przećwiczone, bo inne kraje miały z tym do czynienia. Będziemy adekwatnie reagować" - zapewnił Sasin.

We wtorek program wizyty Sasina w USA przewiduje jeszcze udział w zamkniętym spotkaniu w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na Greenpoincie. W środę wiceszef rządu uda się do Nevady, gdzie w należącej do KGHM kopalni miedzi Robinson weźmie udział w spotkaniu z załogą zakładu.

W poniedziałek wicepremier rozmawiał w Waszyngtonie m.in. z amerykańską minister energii Jennifer Granholm oraz szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego Kristaliną Georgiewą. Tematem waszyngtońskich spotkań była m.in. transformacja energetyczna w Polsce, łącząca się z m.in. z budową elektrowni atomowej, a także zagrożenia związane z potencjalną inwazją Rosji na Ukrainę.

W następstwie spotkań w stolicy USA Sasin podkreślił, że w przypadku kryzysu uchodźczego związanego z napływem Ukraińców Polska może liczyć na wsparcie Stanów Zjednoczonych. Mówił też o gotowości USA do zwiększenia w razie potrzeby dostaw gazu LNG dla Europy. Jak ocenił, USA są dla Polski strategicznym partnerem.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski (PAP)

ad/ akl/