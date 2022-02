Sasin liczy na finansowanie z USA dla spółek z sektora energetycznego

/ Twitter

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin liczy, że dzięki wydzieleniu aktywów węglowych spółki energetyczne będą mogły pozyskać finansowanie z amerykańskich instytucji finansowych.

"Z dużym zainteresowaniem spotkała się informacja, że polskie spółki energetyczne zostaną oczyszczone z aktywów węglowych, że już w tej chwili na łamach rządu jest procedowany projekt wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych. Spółki energetyczne będą mogły pozyskiwać finansowanie również ze strony podmiotów finansowych amerykańskich. Chcemy, by tak było. Mamy nadzieję, że informacja, która została bardzo dobrze przyjęta będzie zachętą, by do takich inwestycji dochodziło" - powiedział dziennikarzom Sasin, który był z wizytą w Nowym Jorku.

Wicepremier spotkał się z zarządem Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. (PAP Biznes)

