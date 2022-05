Sasin: Zabiegamy, aby centrum wsparcia odbudowy Ukrainy było w Warszawie

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

ONZ tworzy międzynarodowy fundusz, który ma wspierać odbudowę Ukrainy; chcemy zabiegać o to, aby centrum tego funduszu było w Warszawie - poinformował w niedzielę wicepremier Jacek Sasin.

Wicepremier i minister aktywów państwowych w niedzielę na antenie Radiowej Jedynki wskazał, że podczas Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos toczyły się rozmowy na temat odbudowy Ukrainy po wojnie.

"Były również rozmowy z przedstawicielami ONZ, który tworzy międzynarodowy fundusz, który ma wspierać odbudowę Ukrainy. Chcemy zabiegać o to, aby centrum tego funduszu było w Polsce, było w Warszawie" - powiedział.

Sasin dodał, że chodzi o to, by Polska była centrum nie tylko logistyki, "samego wykonania tej wielkiej pracy odbudowy, ale również, by było tu to centrum finansowe", w którym skupiałyby się fundusze, mające służyć odbudowie Ukrainy.

Wicepremier zapewnił również, że Polska przygotowuje własną ofertę dla ukraińskich partnerów, dotyczącą odbudowy. "Przygotowujemy taki materiał, który jest syntezą pewnych możliwości spółek Skarbu Państwa i ich know-how" - mówił.

Dodał, że uruchomiona będzie również specjalna platforma cyfrowa, która ma pozwolić prywatnym firmom przesyłać swoje oferty dotyczące odbudowy Ukrainy.

Jacek Sasin odniósł się również do podpisanej w Davos przez prezesa GPW Marka Dietla oraz prezesa Armeńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (Armenia Securities Exchange, AMX) umowy dotyczącej nabycia przez GPW większościowego pakietu stanowiącego 65,03 proc. udziałów w AMX. Sprzedawcą pakietu jest Centralny Bank Armenii (CBoA), który obecnie posiada 90,05 proc. udziału w kapitale zakładowym giełdy w Erywaniu.

"Naszym planem jest to, aby polska giełda integrowała giełdy naszej części Europy" - podkreślił minister aktywów państwowych.

Zwrócił uwagę, że przejęcie udziałów w armeńskiej giełdzie jest potrzebne, aby wejść w ten perspektywiczny region. "Chcemy tej ekspansji dokonywać. Armenia ma duży potencjał wzrostu (...) Uważam, że Polska gospodarka jest na tyle rozwinięta, że może przekraczać granice Polski" - mówił Sasin. (PAP)

