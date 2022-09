Sasin: Wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków szacowane na 13,5 mld zł

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Wpływy do budżetu z proponowanego podatku od nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i firm prywatnych szacowane są na 13,5 mld zł - poinformował w sobotę wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Już wczoraj skierowałem do Premiera Mateusza Morawieckiego rozwiązanie dot. opodatkowania nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa i przedsiębiorstw prywatnych. Szacowany wpływ do budżetu to 13,5 mld zł, które przeznaczymy na łagodzenie skutków wzrostu cen energii" - napisał wicepremier Jacek Sasin na Twitterze.

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało w piątek, że na najbliższym posiedzeniu rządu przedstawi rozwiązania chroniące samorządy i instytucje wrażliwe przed drastycznie rosnącymi cenami energii.

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin proponuje wprowadzenie maksymalnej ceny energii na poziomie 618,24 zł/MWh dla odbiorców wrażliwych i jednostek samorządu terytorialnego.

Proponowana przez MAP ustawa zakłada również wprowadzenie daniny od nadzwyczajnych zysków spółek za 2022 roku, w tym spółek energetycznych, co pozwoli na zapewnienie środków na wsparcie odbiorców wrażliwych, jednostek samorządu terytorialnego, a także innych odbiorców energii.

Premier Morawiecki poinformował w sobotę, że również jego intencją jest wprowadzenie rozwiązań w celu ograniczenia nadzwyczajnych zysków przez spółki.

"Nie może być nadmiarowych, nadzwyczajnych zysków spółek Skarbu Państwa, będziemy ograniczać maksymalnie, tak jak będziemy mogli koszty energii, nie tylko dla gospodarstw domowych, to już zrobiliśmy, ale także dla innych podmiotów, w szczególności dla szkół, szpitali, fundacji, dla innych podmiotów wrażliwych" - powiedział szef rządu.

"Będę domagał się od spółek Skarbu Państwa, ale przecież w ślad za nimi rynek kształtują również inne spółki, także spółki zagraniczne, aby ograniczały swoje nadzwyczajne, nadmiarowe zyski" - dodał Morawiecki.

W jego ocenie, przede wszystkim podmioty wrażliwe nie mogą cierpieć na tym, że te spółki realizują wysoki zysk. Jak mówił premier, spółki kształtują ceny w oparciu o wartość referencyjną, jaką jest dzisiaj cena węgla w portach holenderskich.

"Mogą to zrobić inaczej, wzywamy ich do tego, będę rozliczał z tego, ponieważ nie jest prawdą, że muszą one tylko i wyłącznie w ten sposób kształtować swoje ceny. Te ceny na pewno będą szły w dół" - powiedział Morawiecki.

Zapowiedział przy tym opodatkowanie tych spółek, by uzyskać środki na dalsze finansowanie pomocy i programów socjalnych z budżetu państwa.

"Nie będziemy tolerować takiego ustalania cen, które jest pięcio- czy dziesięciokrotnie wyższe – marży, która jest 700, 800 zł, 900 zł na jednej megawatogodzinie – a z tym obecnie mamy do czynienia" - zapewnił.

Przekazał, że najbliższe posiedzenia rządu planowane jest na poniedziałek i środę.

W ubiegłym tygodniu premier poinformował, że rząd pracuje nad "Tarczą Solidarnościową", która zamraża w 2023 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do zużycia 2000 kWh rocznie.

Koszt wszystkich instrumentów wsparcia w obszarze energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz dla przedsiębiorstw energochłonnych - jak wskazał premier - przekracza 30 mld zł. (PAP Biznes)

