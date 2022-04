Sasin: W przyszłym tygodniu uchwała rządu w sprawie powołania PHS

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu Rada Ministrów przyjmie uchwałę formalnie powołującą Polski Holding Spożywczy - powiedział PAP wicepremier Jacek Sasin. W jego ocenie holding będzie miał regulujący wpływ na ceny żywności, może też pomóc w walce z inflacją.

Wicepremier wskazał, że w czwartek podpisał wniosek do Rady Ministrów o przyjęcie uchwały formalnie powołującej PHS. "Mam nadzieje, że w przyszłym tygodniu rząd ją przyjmie" - powiedział. Przypomniał, że prace nad holdingiem trwają już od prawie dwóch lat i "tak się szczęśliwie złożyło, że ich finał przypadł właśnie teraz, kiedy ten holding będzie najbardziej potrzebny", m.in. po to, by mieć regulujący wpływ na ceny żywności.

Zauważył, że w wyniku wojny w Ukrainie, która jest dużym eksporterem zboża, na rynku globalnym mogą wystąpić pewne zaburzenia. "Na szczęście Polska jest krajem, który tylko w niewielkim stopniu uzupełnia wewnętrzne potrzeby importem, (ok. 4 proc.), ale musimy przygotować się do kryzysu, który będzie związany z niedoborem zboża na rynkach europejskich i światowych" - powiedział.

Wyjaśnił, że takie kryzysy potęgują ryzyko maksymalizacji zysków przez niektórych pośredników. Natomiast PHS będzie takim pośrednikiem, "który ma dbać o to, by rolnik mógł otrzymać zapłatę, która da mu możliwość zrekompensowania kosztów i kapitał na rozwój".

Sasin wyraził też nadzieję, że holding może pomóc w utrzymaniu cen w sklepach, "żeby nie były windowane przez spekulację". W jego ocenie, PHS może wspomóc walkę z inflacją. Wskazał jednak, że holding będzie jednym z graczy na rynku, nie będzie miał dominującej pozycji.

W skład Polskiego Holdingu Spożywczego mają wejść spółki takie jak: Elewarr, Danko, Małopolska Hodowla Roślin, Poznańska Hodowla Roślin, Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Pomorska-Mazurska Hodowla Ziemniaka, Hodowla Zwierząt i Nasiennictwa Roślin Polanowice oraz Kombinat Rolny Kietrz. Konsolidacja polega na wyemitowaniu akcji, które zostaną objęte przez Skarb Państwa. Ponadto Skarb Państwa będzie miał prawo głosu w 100 proc. ze swoich akcji.

Wicepremier powiedział także, że rozważane są kolejne akwizycje. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska

