Sasin: Sektor rolniczy to nie koniec, później czas na konsolidację przemysłu

Państwo chce mieć duży udział w sektorze rolno-spożywczym - ocenił wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin, komentując proces tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej. Dodał, że w tej chwili planowane są inwestycje w zakresie przetwórstwa, ale sieci sklepów to możliwość realnego wpływu na rynek. Wicepremier poinformował, że możliwa jest także konsolidacja w innych obszarach, wskazując jako przykład sektor przemysłowy.

"Holding na pewno będzie miał wpływ na rynek spożywczy. (...) Wojna spowodowała i spowoduje duży wzrost cen na rynkach zbóż i to się przełoży na produkty spożywcze. Holding będzie przeciwdziałał możliwym zachowaniom spekulacyjnym” – powiedział wicepremier na antenie Radia Plus.

We wtorek została podpisana umowa o przekazaniu przez KOWR nadzoru właścicielskiego nad siedmioma spółkami z sektora rolno-spożywczego, która pozwala sfinalizować proces tworzenia Krajowej Grupy Spożywczej.

Wicepremier pytany w piątek, czy brany pod uwagę jest rozwój sieci sklepów odpowiedział, że planowany jest duży udział państwa w sektorze rolno-spożywczym, jako strategicznego sektora dla bezpieczeństwa państwa.

"Myślimy w tej chwili przede wszystkim o inwestycjach w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego" - powiedział Sasin.

"Sklepy to jest jakiś finał. Zdajemy sobie sprawę, że duża część marży to marża handlowa, więc jeśli mamy mówić o tym, żeby realnie wpływać na rynek spożywczy, to również ten komponent w holdingu powinien być i będziemy dążyć do tego, by tak było. Bardzo trudno jest zupełnie od zera coś tworzyć (...). Za wcześnie mówić o czymś, co jest strategią handlową na przyszłość” – dodał.

Wicepremier pytany, czy możliwa jest konsolidacja w innych obszarach odpowiedział, że trwają nad tym prace, ale za wcześnie, by mówić o szczegółach.

"Np. taki sektor przemysłowy, widać, z jakim problemem boryka się np. rynek stali. Mamy takie możliwości, żeby ten sektor przemysłowy również dokapitalizować poprzez fuzję (...). Jeśli mamy duże firmy, które dużo zarabiają, to mogą dużo inwestować w takie części naszego przemysłu, które są zaniedbane, wymagające inwestycji, by być konkurencyjnymi” - powiedział Sasin.

Sasin: gdyby nie obniżka podatków pośrednich, inflacja byłaby jeszcze wyższa

Jako rząd zrobiliśmy wszystko, poprzez obniżkę podatków, tych pośrednich, by zdusić inflację; gdyby tego nie było, to inflacja byłaby jeszcze wyższa - powiedział w piątek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Główny Urząd Statystyczny w piątek ma opublikować szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. W lutym inflacja wyniosła 8,5 proc. rdr.

"Jako rząd zrobiliśmy wszystko, poprzez obniżkę podatków, tych podatków pośrednich, żeby zdusić inflację. Gdyby tego nie było, to ta inflacja byłaby jeszcze wyższa" - powiedział Sasin w Radiu Plus.

Jak tłumaczył wicepremier, niezależne są od nas: "wzrost cen surowców energetycznych, wzrost cen żywności - a to wpływa na ceny właściwie wszystkich produktów; wzrost cen również na rynku pracy". Jak mówił, "mamy ubytek pracowników z Ukrainy, którzy wrócili do swojego kraju, aby walczyć w jego obronie, a to powoduje perturbacje, a tym samym wzrost cen".

W ocenie Sasina inflacja "to jest coś, co jest nie tylko polską specyfiką, tylko jest specyfiką ogólnoeuropejską, właściwie ogólnoświatową".

