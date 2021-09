Sasin: Podwyżka cen energii jest nieuchronna

/ Kancelaria Premiera RP

Podwyżka cen energii elektrycznej jest nieuchronna, ale za wcześnie spekulować o jej skali - ocenia wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Nie chciałbym przesądzać. Oczekiwania spółek energetycznych zostaną określone przez same spółki we wnioskach taryfowych do URE. Spółki prawa handlowego nie mogą dokładać do swojego biznesu, muszą też inwestować, żeby w przyszłości ceny energii mogły być niższe. Nieuchronna logika jest taka, że ten wzrost musi nastąpić" - powiedział wiepremier Sasin dziennikarzom w kuluarach Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

"Spółki energetyczne są w dosyć trudnej sytuacji dochodowej, muszą obniżać koszty działalności, żeby skala podwyżek cen energii była jak najniższa. Nie chcę jednak przewidywać tego, co zgłoszą spółki. One to obecnie jeszcze szacują" - dodał. (PAP Biznes)

