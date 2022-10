Sasin: Podatek od zysków nadzwyczajnych nie uderzy w inwestycje. Przewidujemy mechanizm odpisów

Brudziński: Będą kolejne dopłaty do węgla

Mogę potwierdzić, że będą kolejne dopłaty do węgla po to, żeby obniżyć jego cenę w taki sposób, żeby Polacy decydowali się go kupić - powiedział w sobotę europoseł, wiceprezes PiS Joachim Brudziński. Chcemy realnie pomóc Polakom przejść przez ten trudny okres zimowy - dodał