Sasin: Będzie obniżka cen prądu dla gospodarstw domowych

Sasin: Nie ma mowy, aby wcześniej odejść od węgla niż w 2049 roku Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego jest niezwykle ważna, bo pomoże nam przetrwać do 2049 r., do czego zobowiązaliśmy się umową społeczną. Nie ma mowy, aby wcześniej odejść od węgla – powiedział we wtorek w TVP Info minister aktywów państwowych Jacek Sasin.