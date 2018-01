Sasin: Myślę, że mieszkalnictwo będzie bezpośrednio nadzorował premier

Myślę, że mieszkalnictwo to będzie obszar nadzorowany bezpośrednio przez premiera Mateusza Morawieckiego - powiedział we wtorek w TVP Info szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

Sasin przypomniał, że dotąd szeroko pojętym budownictwem zajmowało się Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa. Jak mówił, był to jeden wielki dział, który obejmował i "architekturę, i budownictwo, i mieszkalnictwo, i geodezję, i zagospodarowanie przestrzenne".

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów dodał, że "pewna część tego działu" pozostanie w Ministerstwie Infrastruktury, powołanym po rekonstrukcji rządu.

Podkreślił przy tym, że dla rządu priorytetem jest mieszkalnictwo, m.in. program "Mieszkanie Plus" i "przyspieszenie tego projektu". "Myślę, że to będzie ten obszar, który będzie nadzorowany bezpośrednio przez pana premiera, aby pokazać, jak ważne to jest w tej chwili działanie" - powiedział Sasin.

Projekt noweli ustawy o działaniach administracji rządowej trafił do uzgodnień.

"Z uwagi na kluczowe dla rozwoju społeczno-gospodarczego znaczenie rozwoju mieszkalnictwa w Polsce oraz w celu lepszej koordynacji polityki Państwa w tym obszarze niezbędne jest przyznanie Prezesowi Rady Ministrów uprawnienia do wyznaczania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzorowania jej realizacji" - czytamy w ocenie skutków regulacji projektu zamieszczonego w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Wnioskodawcą projektu jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Projekt nowelizuje ustawę z 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. "Projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej realizuje dwa istotne cele: uporządkowanie przestrzeni publicznej oraz wytyczenie głównych kierunków działań związanych z polityką mieszkaniową państwa" - głosi uzasadnienie propozycji.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa kwestie dot. określania celów i środków polityki mieszkaniowej państwa i nadzorowanie ich realizacji trafią do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Natomiast za sprawy dot. architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej będzie odpowiadać Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

"Rekomendowanym rozwiązaniem jest nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej i doprecyzowanie, że w zakresie działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne mieszczą się sprawy nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa, zaś sprawy architektury w zakresie estetyki przestrzeni publicznej są objęte zakresem działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Pozwoli to na intensyfikację działań w obszarze dbałości o estetykę przestrzeni publicznej jako elementu polityki kulturalnej państwa. Będzie to stanowić jeden z elementów szerszego celu, jakim jest ochrona krajobrazu. Natomiast do Prezesa Rady Ministrów będzie należało określanie celów i środków polityki mieszkaniowej państwa oraz nadzór nad ich realizacją" - czytamy w ocenie skutków regulacji projektu.

Jak wskazano w uzasadnieniu, dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy "nadzoru nad samorządem zawodowym architektów oraz inżynierów budownictwa". Proponuje się również usunięcie "architektury" z katalogu spraw należących do tego działu i dodanie do katalogu spraw objętych działem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego "architektury, w zakresie estetyki przestrzeni publicznej".

"Zgodnie z art. 4 projektowanej ustawy, w celu wykonania przepisów tej ustawy Prezes Rady Ministrów będzie mógł dokonać, w drodze rozporządzenia, przeniesienia niektórych planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń oraz limitów zatrudnienia, między częściami, działami i rozdziałami budżetu państwa, z zachowaniem przeznaczania środków publicznych wynikających z ustawy budżetowej, co pozostaje w zgodzie z utrwaloną praktyką postępowania w przypadku podobnych zmian ustawowych. Nie spowoduje to również wzrostu wydatków zaplanowanych w ustawie budżetowej" - napisano w uzasadnieniu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński informował w poniedziałek w rozmowie z telewizją wPolsce.pl, że w ramach rządu trwają rozmowy na temat programu "Mieszkanie Plus". "Rozmawiamy w tej chwili w ramach rządu, jak to najlepiej ułożyć, tak żeby był nie tylko takim projektem flagowym na papierze, ale flagowym w rzeczywistości" - poinformował Kwieciński.

Minister przyznał, że choć program oficjalnie się rozpoczął, to "musi on ruszyć na znacznie bardziej masową skalę". "Musimy włączyć te wszystkie instytucje, które są tym zainteresowane, tak żeby one stanowiły jedną drużynę, ale również żeby otoczenie prawne dla prowadzenia inwestycji w Polsce było znacznie bardziej przyjazne" - wskazał.

Kwieciński podkreślił, że uruchomienie na pełną skalę programu "Mieszkanie Plus" jest priorytetem premiera Mateusza Morawieckiego. (PAP)

