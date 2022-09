Sasin: Eksportujemy węgiel koksowy; nie da się go użyć w domach

Enea: Bogdanka może nie dostarczyć w tym roku ok. 1,4 mln ton węgla

Kopalnia Bogdanka szacuje na ok. 1,44 mln ton wolumen węgla, którego może nie być w stanie dostarczyć do końca 2022 r. spółkom z grupy Enea - poinformowała w sobotę Enea. W Bogdance doszło ostatnio do zaciśnięcia nowej ściany wydobywczej.