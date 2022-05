Sasin: Citibank zainteresowany udziałem kapitałowym w transformacji energetycznej Polski

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Citibank jest zainteresowany udziałem kapitałowym w transformacji energetycznej Polski; omówiliśmy warunki na stworzenie konkretnego planu inwestycyjnego - poinformował w poniedziałek w szwajcarskim Davos wicepremier, szef MAP Jacek Sasin. City chce uczestniczyć w tworzeniu tego planu - dodał.

Sasin, który uczestniczy w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, wskazywał w rozmowie z dziennikarzami, że Dmu Polskim od rana trwają spotkania dotyczące m.in. transformacji energetycznej, czy dużych inwestycji, które mogłyby w naszym kraju zaistnieć.

W tym kontekście poinformował, że spotkał się w poniedziałek m.in. z wiceprezesem ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej z Citibank Jayem Collinsem oraz President of Google Cloud International Adaire Fox-Martin.

"Rozmawiałem dziś z liderami Googla odpowiedzialnymi za naszą część Europy, za Europę Środkowo-Wschodnią. Przed chwilą bardzo dobre spotkanie z panem Jayem Collinsem - wiceprezesem Citibanku o możliwościach pozyskania zewnętrznego finansowania dla transformacji energetycznej" - powiedział dziennikarzom Sasin.

Jak mówił, przez okres pandemii łańcuchy dostaw zostały zakłócone i dziś jesteśmy mądrzejsi i wiemy, że trzeba inwestować tworząc miejsca, gdzie powstają podzespołu czy elementy do produkcji, bliżej. "Tu w Europie, a nie gdzieś szeroko na kuli ziemskiej. To są duże szanse dla Polski" - ocenił.

Wyraził też przekonanie, że toczące się w Davos rozmowy przyniosą taki efekt, że "pokażemy naszym zagranicznym partnerom, że Polska jest tym miejscem, w którym warto inwestować, że to przyszłościowe, bezpieczne inwestycje. A my dla Polski pozyskamy nie tylko nowe miejsca pracy, ale też rozwój technologiczny. Staniemy się gospodarką nowoczesną, innowacyjną" - podkreślił.

Jak poinformował, "Citibank jest zainteresowany udziałem kapitałowym w transformacji energetycznej w Polsce". "Omówiliśmy warunki - tutaj przede wszystkim z naciskiem - na stworzenie takiego bardzo konkretnego planu inwestycyjnego, jeśli chodzi o transformację energetyczną" - powiedział.

Wicepremier zaznaczył, że Polska ma takie plany inwestycyjne i one są realizowane przez poszczególne spółki. "Ale tutaj zostało sformułowane takie oczekiwanie, żeby to był taki państwowy, krajowy plan inwestycji energetycznych. I rzeczywiście skupimy się w tej chwili w najbliższym czasie, żeby taki plan stworzyć. Mam deklarację ze strony wiceprezesa banku, że City chce uczestniczyć również w tworzeniu tego planu" - powiedział Sasin.

Jak dodał, "to jest ogromne przedsięwzięcie, chyba nie mające precedensów w historii Polski". "Ogromny plan inwestycyjny. Poważnie się do tego zabieramy. Myślę, że tutaj będziemy mogli pozyskać również poważnych partnerów finansowych do tego, żeby ten plan zrealizować" - podkreślił.

Sasin zauważył, że transformacja energetyczna jest dla nas kluczowa w kontekście tego co dzieje się na Ukrainie oraz odchodzenia od rosyjskich surowców. "Bez wsparcia zewnętrznego Polska nie jest w stanie skutecznie tej transformacji przeprowadzić" - przyznał.

Pytany czy podczas rozmów pojawiają się wątki ukraińskie, Sasin potwierdził. "Szczególnie pytania ze strony przedstawicieli wielkich firm światowych dotyczą kwestii uchodźców, jak poradziliśmy sobie z przyjęciem tak wielkiej grupy uchodźców. Padają też bardzo konkretne deklaracje wsparcia Polski ze strony światowego biznesu" - mówił.

W szwajcarskim Davos w niedzielę rozpoczęło się Światowe Forum Ekonomiczne. W rozmowach dotyczących najważniejszych problemów, m.in. wojny na Ukrainie, pandemii Covid-19, zmiany klimatu i kryzysów ekonomicznych weźmie udział blisko 2500 osób - polityków, przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i naukowców. (PAP)

autorzy: Rafał Białkowski, Aneta Oksiuta

