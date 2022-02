/ Twitter

Widać wyraźnie, że ceny gazu, również w przyszłości, mogą być niestabilne. Atom jest wolny od tego zagrożenia. Atom, także ten mały, daje pewną stabilizację – mówi w rozmowie z "Rzeczpospolitą" wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. "Atom w Polsce staje się faktem" - podkreśla.

Wicepremier Jacek Sasin, pytany przez "Rz" o swoją wizytę w USA podkreśla, że "Stany Zjednoczone były, są i pozostaną jednym z najważniejszych polskich sojuszników." "Są gwarantem bezpieczeństwa światowego i europejskiego, w tym także polskiego. Chodzi o bezpieczeństwo w wielu wymiarach, czyli zarówno militarnym, jak i gospodarczym czy energetycznym" - zaznacza. "W ostatnich dniach widać to szczególnie wyraźnie. Moja wizyta w Waszyngtonie i Nowym Jorku jest tego potwierdzeniem" - dodaje wicepremier.

Zwraca również uwagę, że "miarą rzeczywistego stanu relacji między państwami – nie tylko między Polską i USA – nie są tylko serdeczne gesty, ale rzeczowe kontakty, ustalenia i konkretne decyzje". "Ta wizyta przynosi taki konkret. Umowa, jaką KGHM podpisał z NuScale, na budowę w Polsce małych reaktorów atomowych niesie ze sobą zupełnie nową jakość. To pozwala nam inaczej patrzeć w przyszłości na kwestie naszego bezpieczeństwa energetycznego" - zauważa.

Pytany, czy umowa na małe reaktory atomowe, którą razem z władzami KGHM przywozi z USA, to przełom dla polskiej energetyki, wicepremier opowiada: "To nowa jakość i zupełnie nowa perspektywa". Zaznacza, że "nie jest to oczywiście tzw. duży atom, o którym rozmawiamy w kontekście zmiany struktury polskiej energetyki, ale to ważny krok na drodze do zasadniczej zmiany naszego miksu". "Jest jasne, że Polska potrzebuje nowoczesnych źródeł energii. Rozwój energetyki jądrowej jest tu kluczowy. Nabiera to szczególnego znaczenia w kontekście tego, co dzieje się na rynku gazu" - wskazuje Sasin.

"Ostatnie działania Gazpromu i ich wpływ na wzrost cen tego surowca uświadamiają nam, jak groźne może to być narzędzie w rękach kogoś, kto chciałby stosować jakiś nacisk czy wręcz szantaż, nie tylko wobec Polski, ale też całej Europy" - zauważa. "Widać wyraźnie, że ceny gazu, również w przyszłości, mogą być niestabilne. Atom jest wolny od tego zagrożenia. Atom, również ten mały, daje pewną stabilizację" - mówi wicepremier. "Niesie ze sobą jeszcze jedno – perspektywę rozwoju technologicznego i gospodarczego. Technologia SMR, o której rozmawiamy, jest nowa, ale na pewno będzie się rozwijać. Dzięki umowie, którą podpisał KGHM, zyskujemy więc przewagę konkurencyjną. To duży sukces" - dodaje.

"Atom w Polsce staje się faktem" - podkreśla Sasin. Dodaje, że na przełomie roku 2029–2030 w Polsce ma zacząć działać pierwszy reaktor SMR". "To finalizacja listu intencyjnego, który nasz champion, KGHM, zawarł w ubiegłym roku z amerykańskim koncernem NuScale na budowę małych modułowych reaktorów nuklearnych SMR" - wyjaśnia. "W podobnym czasie w Polsce powinny też zacząć działać reaktory, które wspólnie z amerykańskim GE Hitachi Nuclear Energy ma wybudować Orlen. Projekty te to uzupełnienie planowanych inwestycji w +duży atom+" - podkreśla. (PAP)

