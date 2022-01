Sarnowski: Wynagrodzenia wypłacane pracownikom na rękę nie będą niższe

/ Ministerstwo Finansów

Wynagrodzenia wypłacane pracownikom na rękę netto nie będą niższe niż w ubiegłym roku tak długo, jak te osoby zarabiają do 12800 zł brutto - poinformował podczas sobotniej konferencji prasowej wiceminister finansów Jan Sarnowski.

"Wysokość zaliczki za styczeń u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12800 zł brutto powinna być pobierana w wysokości nie wyższej niż kwota zaliczki obliczenia na zasadach działających do końca zeszłego roku. To oznacza, że wynagrodzenia wypłacane pracownikom na rękę netto nie będą niższe niż w ubiegłym roku tak długo, jak te osoby zarabiają do 12800 zł brutto" - powiedział Sarnowski.

Dodał, że od soboty obowiązuje rozporządzenie ministra finansów, które zmienia zasady rozliczania zaliczek na podatek dochodowy.

Wyjaśnił, że jeśli zdarzy się, że pracownik otrzyma w styczniu niższą pensję niż miesiąc wcześniej, to wtedy niezwłocznie taka osoba dostanie wyrównanie kolejnym przelewem.

"Pracodawcy są zobowiązani do tego, aby ich działy księgowości dokonały takiej właśnie korekty w trybie pilnym" - podkreślił.

Zapewnił, że zarabiający na umowę o pracę do wysokości 5700 zł na zmianach podatkowych zyskają. Natomiast do wysokości 12800 zł zmian wysokości opodatkowania i oskładkowania nie będzie.

Wiceminister poinformował, że szczegółowe informacje dotyczące zastosowania rozporządzenia w praktyce oraz dotyczące zastosowania korekt rozliczeń już dokonanych albo już zleconych przelewów pojawią się na stronie Ministerstwa Finansów jeszcze w sobotę.

Dodał, że dodatkowo od najbliższego wtorku urzędy skarbowe w całej Polsce będą pracowały dłużej, a dyżury dotyczące Polskiego Ładu będą trwały codziennie w godzinach od 8:00 do 19:00.(PAP)

