Sarnowski: Ryczałt zostanie uproszczony

Chcemy odejść od klasyfikacji PKWiU i obniżyć niektóre stawki ryczałtu – poinformował wiceminister finansów Jan Sarnowski w wywiadzie opublikowanym we wtorek w "Rzeczpospolitej".

"Wspólnie z rzecznikiem małych i średnich przedsiębiorstw powołaliśmy zespół roboczy, który ma zaproponować zmiany w ryczałcie. Celem jest uproszczenie przepisów i racjonalizacja stawek. Matryca stawek ma charakter historyczny, dlatego chcemy odejść od klasyfikacji PKWiU, by powiązać stawki z rodzajem wykonywanych usług czy zawodem, co uprości ich stosowanie. Zależy nam też, by stawki trafniej odzwierciedlały wysokość kosztów w poszczególnych branżach" - poinformował.

"Analizujemy możliwość obniżenia w szczególności najwyższych stawek. Zależy nam, żeby rozliczenie ryczałtem było proste i jak najbardziej opłacalne dla przedsiębiorców. Zakładamy, że konkretne propozycje zostaną przedstawione w połowie 2022 r. i wejdą w życie w 2023 r." - dodał Sarnowski.

oloz/ dki/