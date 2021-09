Santander: tempo konsolidacji fiskalnej wg budżetu na '22 to dobra wiadomość dla rynku

/

Zakładane w projekcie budżetu na 2022 r. tempo konsolidacji fiskalnej to pozytywna wiadomość z punktu widzenia inwestorów i agencji ratingowych - oceniają ekonomiści Santander Banku.

"Deficyt całego sektora publicznego w metodologii UE (GG) rząd założył na 2,8 proc. PKB. Naszym zdaniem faktyczny deficyt, podobnie jak w poprzednich latach, może okazać się nieco niższy, ponieważ dochody, oparte na konserwatywnych założeniach makroekonomicznych, prawdopodobnie okażą się wyższe od założonych. Rząd nie pokazał swoich szacunków deficytu w metodologii unijnej na 2021 r. W ustawie budżetowej na 2021 r. założono 6 proc. PKB, ale naszym zdaniem deficyt będzie dużo lepszy. Szacujemy wykonanie deficytu GG na poziomie 2,5 proc. PKB zarówno w 2021 r. jak i w 2022 r." - napisano w raporcie Santandera.

Rząd przyjął projekt budżetu na 2022 z deficytem na poziomie 30 mld zł Rząd przyjął we wtorek projekt budżetu na 2022 r. z deficytem na poziomie 30 mld zł - powiedział na konferencji prasowej minister finansów Tadeusz Kościński. Projekt przewiduje, że deficyt sektora gg wg metodologii UE ma wynieść 2,8 proc. PKB.

"Wykonanie tegoroczne prawdopodobnie mogłoby być nawet lepsze, ale zakładamy, że rząd nie będzie dążył do zejścia z deficytem jak najniżej, żeby ułatwić sobie realizację budżetu w przyszłym roku. Oznacza to szybki powrót do dyscypliny fiskalnej po tymczasowym wzroście deficytu do 7 proc. PKB w 2020 r. i stopniowy spadek długu publicznego w relacji do PKB. Z punktu widzenia inwestorów i agencji ratingowych to dobre wiadomości, wydaje się że takie tempo konsolidacji fiskalnej to pozytywne zaskoczenie" - dodano.

MF przekazało projekt budżetu na 2022 r. do Rady Dialogu Społecznego. Projekt zakłada deficyt na poziomie 30 mld zł wobec planowanego 13-mld deficytu na bieżący rok.

27 sierpnia, kilka dni po publikacji głównych założeń przyszłorocznego budżetu, agencja Fitch potwierdziła rating Polski na poziomie "A-" z perspektywą stabilną, rozpoczynając rundę przeglądów oceny kredytowej Polski przez główne agencje w II połowie roku. Na 1 października przegląd zaplanowała S&P Global Ratings, a na 29 października Moody's.

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne. (PAP Biznes)

tus/ asa/