Santander Bank Polska zmienia cennik dla kont

Santander Bank Polska zmienia ofertę rachunków osobistych. Zmiany będą dotyczyły m.in. flagowego rachunku, czyli Konta Jakie Chcę oraz kilku innych produktów. W ofercie pojawi się nowy rachunek Max, a opłaty w ramach pakietu Select wzrosną.

Santander Bank Polska rozesłał do klientów informację o planowanych zmianach w ofercie. Nowy cennik zacznie obowiązywać od 1 lipca 2023 r. Bank planuje wprowadzić zmiany w swoim flagowym Koncie Jakie Chcę. Od lipca będzie się ono nazywało Konto Santander. Konto wraz z kartą nadal będzie mogło być prowadzone bezpłatnie – wystarczy jedynie dokonać płatności kartą lub Blikiem na 300 zł. Obecnie bank wymaga wpływów na minimum 500 zł plus jednej transakcji kartą.

Standardowa opłata – przy założeniu, że klient nie spełni warunku - będzie wynosić 6 zł za konto plus 9 zł za kartę (o złotówkę drożej niż obecnie). Na korzyść klienta będą przemawiały nowe stawki opłat pobierane za wypłaty z obcych bankomatów. Od lipca będzie to 3 zł (obecnie 5 zł). Dodatkowo spadnie opłata abonamentowa za „pakiet bezpłatnych bankomatów” z 7 na 5 zł.

Zmiany obejmą też Konto Select. Bank doda usługę zwrotu za rachunki w wysokości 1 proc. (tzw. moneyback). Klient będzie mógł odzyskać do 25 zł miesięcznie, jeśli opaci z konta faktury za gaz, prąd, internet, telewizję czy telefon. Maksymalnie będzie można liczyć na 300 zł zwrotu rocznie. Dodatkowo bank obniży prowizję za przewalutowanie transakcji w kartach Select do zera. Obecnie pobiera 2,8 proc. za każdą tego typu operację. Niestety wzrośnie opłata za konto Select z 30 do 45 zł miesięcznie. Będzie jej można uniknąć zasilając ROR wpływami na poziomie 10 tys. zł lub przez utrzymanie aktywów w danym miesiącu na poziomie 150 tys. zł.

Bank zmieni też nazwę dla dotychczasowych rachunków Wydajesz&Zarabiasz, Wydajesz&Zarabiasz Plus, Konto Aktywni 50+ i Konto24.pl. Od lipca rachunki te będą miały wspólną nazwę – Standard. Będą prowadzone bezpłatnie. Pojawi się natomiast opłata w wysokości 10 zł za wypłaty z placówek banku. Santander wycofa też ubezpieczenie Medical Assistance, które było dokładane do rachunku Aktywni 50+. Ochrona zakończy się 30 czerwca.

Pojawi się też nowe konto – Santander Max. Będzie kosztować 15 zł miesięcznie, ale w pakiecie klient dostanie szereg bezpłatnych usług. To m.in. karta debetowa, przelewy natychmiastowe, bankomaty w kraju, brak prowizji za przewalutowanie czy przelewy w euro do i z krajów EOG za darmo.

Santander Bank Polska (dawny BZ WBK) to jeden z największych banków w kraju. Bank prowadzi 4,4 mln rachunków dla klientów indywidualnych i pod tym względem zajmuje trzecią pozycję na rynku (za PKO BP i Pekao).